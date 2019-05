Natalia Pestaña, una joven promesa del diseño, vestirá a los tripulantes de Pullmantur Cruceros La madrileña ha sido elegida ganadora de un concurso llevado a cabo por la naviera Redacción Siglo XXI

sábado, 11 de mayo de 2019, 09:24 h (CET)



Natalia Pestaña, una joven diseñadora de Madrid, se ha alzado como ganadora del concurso organizado por Pullmantur Cruceros -única naviera en el mercado que acerca el estilo de vida español a la manera de viajar en un crucero- junto al Instituto Europeo de Diseño (IED) y a Ad Talent (plataforma dedicada a descubrir, apoyar y promocionar a nuevos creadores). El objetivo de este certamen era encontrar al diseñador de los próximos uniformes de su tripulación.







Concretamente, los 12 participantes –todos ellos antiguos alumnos del Master de Diseño Moda de Instituto Europeo de Diseño- han tenido que presentar sus propuestas de cómo serían los uniformes de los siguientes puestos, que aglutinan al mayor número de profesionales a bordo: camareros de bufet, bar y restaurante; asistente de cabina y personal de excursiones, fotografía y animación.







La elección de la ganadora se dio a conocer en una divertida y animada velada celebrada ayer en el Aula Magna del IED de Madrid y a la que asistieron más de 200 profesionales del mundo de la moda y del turismo.





Según explica el Presidente & CEO de Pullmantur Cruceros, Richard J. Vogel, “colaborar con estos jóvenes talentos ha sido todo un privilegio y una experiencia muy enriquecedora, que todavía no ha acabado”. Ahora, el siguiente paso – comenta Vogel- es “trabajar mano a mano con Natalia Pestaña para darle vida a su propuesta y que sus diseños lleguen a bordo”.







En palabras de la joven diseñadora, ganar este premio es “un gran salto para introducirme en el mundo diseño, abriéndome puertas, no solo en el ámbito de la moda, sino también en el diseño laboral”. Mientras, a nivel personal, “supone algo mucho más especial: es una felicidad interna, una superación como persona y un orgullo por la constancia y el trabajo conseguido”, añade.



La elección de la propuesta ganadora





La elección de la propuesta se llevó a cabo en el transcurso de un almuerzo celebrado en el restaurante Etxeko de Madrid y en la que las cinco finalistas defendieron sus micro colecciones. Cada una estuvo acompañada de una modelo que lucía el prototipo de camarera de buffet.







Durante alrededor de cuatro horas, los 13 miembros del jurado -liderado por el prestigioso diseñador español Juanjo Oliva, padrino de este certamen – evaluaron los cinco proyectos finalistas de acuerdo a tres criterios: el desarrollo de la propuesta teniendo en cuenta los valores de la marca, la funcionalidad y vestibilidad, así como el desarrollo técnico del proyecto y la confección.







Junto a Oliva, estuvieron el Presidente & CEO de Pullmantur Cruceros, Richard J. Vogel; representantes del IED Madrid; Ad Talent así como por otros profesionales relacionados con el mundo de la moda y el turismo.







Además de poder ver su propuesta recorrer el mundo, Natalia Pestaña ha sido galardonada con una beca de tres meses en el taller de costura de Juanjo Oliva y el crucero ‘Dubái y Leyendas de Arabia’ para dos personas. Esta ruta forma parte de Pullmantur Cruceros Destinos Exclusivos. Sueños que se hacen viajes.







Gastrolab presenta el menú de la noche de gala





En este encuentro, Gastrolab - la innovadora plataforma gastronómica de Pullmantur Cruceros y liderada por Jordi Cruz- presentó su nueva propuesta para el menú de la noche de gala.







Cruz junto al responsable de Food & Beverage Operations de la compañía, Kristoffer Baek-Soerensen, y otro de los chefs de Gastrolab, Adrià Viladomat, sorprendieron a los asistentes realizando un showcooking.







En él realizaron dos de los platos –que luego los asistentes degustaron en primicia – y que formarán parte del nuevo menú de gala: Tartar de tomate pasificado, aire de miel, aceite de albahaca y salazón y Ajoblanco de pistachos, uvas, tostones y brotes de rúcula.







