Congreso Internacional: Desafíos a la Seguridad Global, el mayor evento del sector estará en Madrid

viernes, 10 de mayo de 2019, 17:57 h (CET) Terrorismo, Amenazas Hibridas e Inteligencia son los protagonistas en este importante evento Los días 17 y 18 de junio de 2019 se celebrará en el CESEDEN el mayor evento en Seguridad y Defensa de España organizado por INISEG. Expertos internacionales analizarán conjuntamente y por primera vez, todos los desafíos que amenazan a la seguridad global desde tres puntos de vista: Terrorismo, Inteligencia y Amenazas Híbridas.

El CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) es el escenario elegido para conmemorar el Congreso Internacional: 'Desafíos a la Seguridad Global' organizado por INISEG (Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global) junto a la Universidad Telemática de Pegaso (Italia) y CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas).

La Organización Oficial está a cargo de Manuel González Folgado, presidente de INISEG y Danilo Iervolino, presidente de Pegaso Università.

Programa de actividades del congreso internacional de INISEG

Los representantes de importantes entidades colaboradoras, como el CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas), CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el DSN(Departamento de Seguridad Nacional) tomarán el relevo para dar introducción a las mesas redondas.

El primer día, se establecerán dos mesas redondas, la primera sobre Amenazas Híbridas, en la que destacan miembros del cuerpo de Seguridad y Defensa del Estado como el Coronel Bonifacio Gutiérrez y José Luis Pérez Pajuelo.

Tras un descanso breve para almorzar, tendrá lugar la segunda mesa de Amenazas Híbridas más enfocada a la seguridad en el ciberespacio de la mano de Fernando Dávara Rodríguez, General de Brigada y Bernard Cortijo Fernández, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.

Por la tarde, se dará comienzo a la primera mesa redonda sobre Crimen Organizado y Terrorismo, en el que también se contará con la experiencia de grandes jefes militares del Ejército de Tierra: como el Coronel José Luis Calvo Albero, el Teniente Coronel Manuel González Hernández y el General de Brigada, Antonio Esteban López.

El segundo día, asistirán expertos internacionales italianos y americanos. A primera hora, Fredy Rivera, Doctor en Ciencias Sociales expondrá el contexto de la Seguridad Global. A continuación, darán inicio dos mesas redondas sobre Inteligencia como campo de estudio para combatir las Amenazas de Seguridad.

La primera mesa del martes, contará con sobresalientes expertos en la materia como David García Cantalapiedra, Director del programa de investigación sobre Política Exterior de EE.UU, Antonio Manuel Díaz, Giusseppe de Donno, Coronel de Carabinieri, Italia y finalizará con una exposición de James Wirtz, Decano del US Naval Postgraduate School. A la segunda mesa sobre Inteligencia se sumará el Coronel Ángel Gómez González, representante de los Servicios de Información españoles.

Por la tarde, llega el turno de las organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE). Cada una de estas instituciones prestará desde su perspectiva cuál es el presente y futuro de los elementos estructurales que afectan a la Seguridad Global.

La última mesa redonda, está integrada por el Mayor de la Policía Militar, Olavo Freitas Mendoca quien hablará sobre el crimen organizado y el terrorismo en América del Sur, el Comandante Ignacio José Moreno Rueda de la Infantería de Marina analizará la piratería en el mar y por último, Carlos Torres Vidal, Consejero en Asuntos Nucleares Internacionales señalará las amenazas NRBQ (Nuclear, radiológica, Biológica y Química).

Para dar paso a la clausura del Congreso, el Comité de coordinación del Congreso expondrá los observatorios que integran parte de INISEG: OAH(Observatorio de amenazas Hibridas) y OCATRY (Observatorio Internacional Contra la Amenaza del Terrorismo y la Radicalización Yihadista) así como los datos e investigaciones recogidas en ambos.

En resumen, el Congreso estará integrado por más de 15 ponentes expertos del sector, un Comité Científico de Doctores de diferentes universidades españolas e internacionales, personal del ejército, investigadores y docentes del sector.

Durante los días 17 y 18 de junio, este evento pretende servir como foro de debate para crear un entorno seguro que proporcione una atmósfera de tranquilidad para la ciudadanía.

Las inscripciones ya están abiertasy hay disponible un descuento del 50% para las inscripciones generales que se adquieran antes del 15 de mayo. Además las personas que no puedan asistir de forma presencial, podrán seguir el evento vía streaming.

