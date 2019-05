Sanctuary Cap Cana celebra su gran reapertura después de una renovaciçon de 45 millones de dolares Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 16:45 h (CET) Autoridades y distinguidos empresarios se reunieron para celebrar el constante crecimiento turístico en la Republica Dominicana El Miércoles pasado el hotel Sanctuary Cap Cana fue anfitrión de una ceremonia íntima donde asistieron autoridades y líderes de la industria turística, para celebrar la reciente renovación y reapertura de esta propiedad operada por Playa Hotels & Resorts (NASDAQ “PLYA”) (“Playa”), ubicada en la zona más exclusiva de Punta Cana, Republica Dominicana.

Participaron en el evento el excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez; el Sr. Francisco Martínez, propietario de Sanctuary Cap Cana; el Sr. Bruce Wardinski, presidente de Playa Hotels & Resorts, así como el Sr. Abraham Hazoury, el Sr. Ricardo Hazoury y el Sr. Fernando Hazoury de la mesa directiva de Cap Cana. Asistieron también dignatarios, representantes de gobierno y líderes de la industria turística.

“Cuando empezamos a planear la expansión de Sanctuary Cap Cana, sabíamos que contábamos con un plazo de tiempo muy corto, sin embargo, me enorgullece decir que pudimos reabrir a tiempo las puertas de esta propiedad, colonial y aun moderna, finalizando su renovación en tan solo cuatro meses” dijo el Sr. Francisco Martínez. “Quiero agradecer a todos los involucrados en el proyecto, especialmente a la familia Hazoury, por su continuo apoyo a los inversionistas en Cap Cana. Colaboraciones como ésta juegan un papel fundamental en el constante crecimiento turístico de la región”.

Playa, considerada una empresa líder en el mercado todo incluido, comenzó a operar Sanctuary Cap Cana el 1ero de Octubre del 2017. Con su portafolio que incluye otros cuatro resorts en la región, Playa contribuyó al proyecto ofreciendo orientación y directrices. Las mejoras más notables incluyen la incorporación de dos nuevos edificios con 140 suites adicionales que elevan el inventario total del resort a 325 habitaciones; un nuevo lobby y el rediseño de los 1,800 metros cua! drados del Sanctuary Spa y del centro fitness.

“Es un honor ser socios de un experimentado y estimado líder empresarial europeo como el Sr. Martínez,” dijo el Sr. Bruce Wardinski, presidente y CEO de Playa Hotels & Resorts. “Nos sentimos privilegiado al poder compaginar el icónico resort del Sr. Martínez, remodelado de manera impecable, con su visión de lujo seis estrellas y el legendario Servicio desde el Corazón de Playa, para entusiasmar y deleitar un mayor número de huéspedes, después de la expansión y renovación de 45 millones de dólares del resort, completada a finales del año pasado. Juntos, tenemos el poder de exceder las expectativas de los huéspedes más exigentes,” continuó el Sr. Wardinski.

Acerca de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa es una empresa propietaria, operadora y desarrolladora líder de resorts todo-incluido situados en primera línea de playa en los destinos más populares de México y el Caribe. Playa es propietaria y/o operadora de un portafolio de 21 resorts (7,914 habitaciones) en México, Jamaica y República Dominicana. En México Playa ostenta en propiedad y opera Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva Cancún, Panama Jack Resorts Cancún, Panama Jack Resorts Playa del Carmen, Hilton Playa del Carmen All-Inclusive Resort, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y Hyatt Ziva Los Cabos. En Jamaica Playa ostenta en propiedad y opera Hyatt Zilara Rose Hall y Hyatt Ziva Rose Hall, Hilton Rose Hall Resort & Spa, Jewel Dunn’s River Beach Resort, Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa, Jewel Runaway Bay Beach & Golf Resort y Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. En la Republica Domin! icana, Playa es propietaria y operadora de Hilton La Romana All Inclusive Family Resort e Hilton La Romana All Inclusive Adult Resort. Playa también es propietaria de cuatro resorts en México y República Dominicana operados por terceros y opera Sanctuary Cap Cana, en la Republica Dominicana.

