Miss Tupper Sex, un 'pelotazo' de humor en Sala Ars Teatre Barcelona Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 16:05 h (CET) A partir de su libro Miss Tupper Sex, Pilar Ordoñez crea un tronchante monólogo de educación sexual donde la divulgación y el humor van de la mano. Ahora en la Sala Ars Teatre La famosa obra Miss Tupper Sex 'la risa es el mejor lubricante' llega a Barcelona de la mano de Pilar Ordoñez. Todos los sábados en Sala Ars Teatre Barcelona.

Se apoya en el fenómeno tupper sex -reuniones en el salón de una casa con venta de juguetes eróticos - para hablar con total naturalidad desde el apetito sexual hasta el fisting. Pilar Ordoñez muestra alguno de esos juguetes y reparte entre el público: preservativos, lubricantes, piruletas... y muchas más sorpresas, en una gran piñata de adultos.

MIss Tupper Sex es un tronchante monólogo donde la divulgación y el humor van de la mano. Las opiniones en Atrapalo.com no pueden ser mejores, y se prevee que la obra, que se estrenó la semana pasada, genere una gran espectativa y sea una de las obras revelación de la temporada. Todo el mes de mayo, junio y julio se podrá verla en Sala Ars Teatre los sábados.

90 minutos que se convierten en toda una fiesta de color, donde se recomienda entrar predispuesto a la risa y con una copa en la mano. Pues como dice Pilar: "esto es de ¡Pelotazo!"

Artista: Pilar Ordoñez

Los interesados ya pueden adquirir sus entradas a partir de la web de Sala Ars Teatre Barcelona https://www.salaarsteatrebarcelona.com

La sala, que destaca por tener dos espacios diferentes (Sala Ars Teatre y Sala Ars Café) que, como la obra de Carlitos también ‘enamora’, se encuentra en el carrer Jonqueres, 15 de la ciudad Condal, a pocos metros de la Plaza Urquinaona y de su confluencia con carrer de Pau Clarís, por tanto a poca distancia del centro de Barcelona y de la Plaza Catalunya que cuenta con muchas formas de acceso como Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobuses, numerosos parkings, etc.

Información del evento

Fechas del eventodel 11-may al 27-jul 2019



Duración90 minutos



Horario(s) evento21:45h



IdiomaEspañol



Tipo de audienciaAdultos

CategoríaComedia

Sala Ars Teatre, Barcelona, c/ Jonqueres, 15, Barcelona (muy cerca de la PLaza Urquinaona)

Cómo llegarMetro: Urquinaona (L1 y L4); Autobús: Plaza Urquinaona (39,55,H16,N4)

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.