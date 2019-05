500 Podcast Juntos: las mejores series y películas de la mano de People Producciones, fotógrafos de boda Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 16:09 h (CET) Presentado por Daniel Alonso (People Producciones), quien invita en cada programa fotógrafos y videógrafos de boda. Los invitados dejan de lado su profesión para compartir con Daniel Alonso (People Producciones) cuáles son sus obras favoritas, cuáles les cambiaron la vida y les inspiran a diario. Una forma amena e interesante de conocer los principales fotógrafos de bodas internacionales Después de una larga pausa tras una primera temporada con más de una decena de miles de escuchas, Daniel Alonso retoma su proyecto 500 Podcast Juntos para comentar junto a otros fotógrafos y videógrafos de bodas sus películas y series favoritas.

El fotógrafo de People Producciones se reúne en cada episodio con compañeros de profesión para conocerse a través de sus gustos cinematográficos en un formato de entrevista en la que exploran qué obras marcaron a los invitados e invitadas, cuáles son actualmente sus preferidas e incluso cuáles no soportan.

A pesar de que tanto Daniel, como su compañía, dejan completamente de lado su profesión en cada programa, son dos campos íntimamente conectados, ya que hablan de aquello que les empujó a dedicarse a capturar momentos y cuáles han sido las bases sobre las que han construido su forma de expresarse en la fotografía y la videografía.

500 Podcast Juntos no es solo un programa para conocer a fondo a los principales fotógrafos de boda tanto nacionales como internacionales, también una forma entretenida de conocer en mayor profundidad a estos profesionales.

Los podcasts disponibles pueden escucharse directamente desde la página web: https://www.500podcastjuntos.es/ o desde su canal de iVoox, donde los visitantes podrán encontrar un nuevo programa cada semana.

Sobre People Truelove Tellers

People Truelove Tellers es un equipo de fotógrafos y videógrafos que iniciaron Daniel Alonso y Gloria Cavia impulsados por la voluntad de unir sus dos pasiones: la fotografía y las bodas.

Este 2019, Unionwep nombró a Daniel Alonso fotógrafo del año. Ya fueron reconocidos como unos de los fotógrafos de boda más prometedores de 2016 según la lista 30 Rising Stars of wedding photography de Rangefinder Magazine, así como premiados en su Photography Annual Competition de 2017. Sus fotografías han formado parte de listas recopilatorias de lo mejor del año como las de Junebug Weddings o Worthphotographers.

El objetivo de People Truelove Tellers es seguir trabajando desde la pasión para poder contar las historias de sus clientes como se merecen, con toda la dedicación e implicación personal necesarias.

