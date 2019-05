Gustavo Egusquiza declarado por la revista Forbes como uno de los mayores expertos en turismo del mundo Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:53 h (CET) El periodista de viajes vasco Gustavo Egusquiza ha protagonizado una entrevista en la revista Robb Report de México este mes de mayo, después de ser declarado por la revista Forbes México como uno de los mayores expertos a nivel mundial en hospitalidad de alto standing. Egusquiza ha sido el único representante del País Vasco en aparecer en Forbes LATAM y Robb Report en un espacio de dos meses Gustavo Egusquiza es una referencia para el sector turístico español. El experto en lifestyle se ha convertido en uno de los críticos gastronómicos más respetados del panorama nacional.

Después de protagonizar numerosas entrevistas en diversos medios de comunicación nacional, Egusquiza ha sido declarado por la revista Forbes México como “uno de los mayores expertos a nivel mundial en el arte del buen vivir”.

En la entrevista que ofreció a Forbes México analizó las tendencias de la industria de la hospitalidad de lujo en 2019, declarando que “habrá servicios para todos los públicos, que es algo que no ha pasado hasta ahora”.

Al mismo tiempo, mencionó la vuelta de la industria hotelera a los básicos, a los productos orgánicos y de kilómetro cero . Según Egusquiza “intentamos alejarnos de los productos de consumo de masas. Estamos viviendo una tercera revolución. Hasta ahora el lujo era el producto y ahora es un estilo de vida, donde todo se relaciona y está integrado”. Para el periodista ha habido un cambio hacia un turismo más especializado, como en Francia o Gran Bretaña, donde el turismo deja casi cuatro o cinco veces más que en países como España. "La gente se mueve cada vez más por experiencias y exige un trato personalizado y para eso hay que conocer a los clientes. Todo se considera a través de servicios individualizados", ha señalado.

Férreo defensor del asociacionismo y de la formación y aprendizaje continuo sabe bien que en este sector la mejora constante es primordial, y por eso no deja de formarse y actualizarse.

El periodista bizkaíno de 38 años desde hace casi tres años junto a su equipo ha cogido el testigo de la empresa se comunicación Sagel, fundada en la capital Bizkaina. Egusquiza se dedica en esta emblemática agencia a la comunicación online y offline, pero también realiza trabajos de asesoramiento industriales y corporativos.

