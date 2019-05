Lane Crawford abre un mundo de experiencias personalizadas con la campaña ‘Discover Your Colour’ Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:57 h (CET) Lane Crawford, la tienda departamental de lujo líder en China, lanza su última campaña de marca "Discover Your Colour". Inspirada en la fotografía del aura, la campaña es una experiencia tecnicolor que invita al cliente a descubrir nuevos matices de su personalidad, para ayudarlo a adquirir un sentido más profundo de sí mismo Permite a Lane Crawford conectarse con ellos a nivel emocional, curando la experiencia, el producto y el contenido para crear una interacción dinámica y personalizada en la tienda y en línea.

"'Discover Your Colour' es sobre cómo Lane Crawford conecta con nuestros clientes, con los colores del aura, esperamos abrir nuevas posibilidades de expresiones individuales, para que nuestros clientes las descubran y las experimenten",dijo Joanna Gunn, Directora de Marca de Lane Crawford.

En colaboración con Chandelier, la renombrada agencia creativa boutique fundada por Richard Christiansen, la campaña es el trabajo de dos de los creadores de imágenes más interesantes e interesantes de la moda. La aclamada fotógrafa Harley Weir captura retratos bajo una nueva y fresca luz, su juego con el color, la iluminación y el diseño escenográfico crea un ambiente elevado pero inusual en estas imágenes.

Como director creativo de Dazed, el influyente estilista Robbie Spencer ha presentado ocho impactantes looks con profundas capas conceptuales y culturales, cada uno de los cuales simboliza los rasgos de los colores. Los dos modelos, Ling Chen y Zi Liang, son caras frescas que representan tanto el pasado como el futuro de Lane Crawford , a la vez icónico y sofisticado, pero totalmente de la próxima generación. Una mezcla de marcas de diseñadores y Next Generations están siendo presentadas, incluyendo Acne Studios, Alexander McQueen, Amiri, Balenciaga, Cult Gaia, Plan C, y Rokh.

"Lane Crawford fue uno de nuestros primeros clientes, y desde el principio, estaba claro que su ambición y brillantez serían raras e inigualables. Juntos, hemos creado muchas campañas a lo largo de los años que han traspasado los límites de la forma en que nos comunicamos. Estamos muy contentos de asociarnos con Lane Crawford en esta iniciativa con visión de futuro que hace que la marca participe en un diálogo más experiencial e interactivo con los clientes en China", afirma Richard Christiansen, fundador de Chandelier.

‘Discover Your Colour' será lanzado el 17 de mayo de 2019, durante los próximos seis meses, los clientes están invitados a descubrir y experimentar las ocho auras a través de una serie de experiencias curadas, incluyendo mapeo del aura, instalaciones multisensoriales, videoarte interactivo del artista chino Zhou Fan, y una sala de verdor a través de las tiendas Lane Crawford en Hong Kong y China, y en lanecrawford.com.

Acerca de Lane Crawford

Fundada en 1850, Lane Crawford es una tienda departamental de lujo emblemática que impulsa una estrategia de "comercio conectado" centrada en crear una experiencia de compra sin fisuras en todas sus tiendas físicas de la Gran China y su tienda en línea global.

Lane Crawford tiene 9 puntos de venta en Hong Kong, Beijing, Shanghai y Chengdu y una tienda online global. Con una tienda digital emblemática, creada especialmente para China y que al mismo tiempo se envía a todo el mundo, Lane Crawford es el primer minorista de moda omnicanal de lujo de China. Con el mayor portafolio de diseñadores de ropa de mujer, hombre, cosméticos, hogar y estilo de vida, y joyería fina de la región, Lane Crawford presenta más de 800 marcas internacionales.

Lane Crawford es único por su modelo de venta al por mayor y sus asociaciones directas de marca en un mercado dominado por los modelos de concesión. Esto permite a Lane Crawford presentar su propia edición con credibilidad y autoridad e inventiva en entornos de tiendas creativas diseñadas para proporcionar una experiencia sensorial, fusionando moda, diseño, arte y música, en capas con elevados niveles de servicios personalizados.

Considerado como un punto de referencia de la industria para la innovación en conceptos de venta al por menor y creativos, Lane Crawford cuenta con una serie de prestigiosos premios internacionales, incluyendo el Premio Internacional de la Federación Nacional de Comercio al por Menor, seleccionado por los líderes de la industria global.

La empresa forma parte de The Lane Crawford Joyce Group, el principal grupo de distribución y gestión de marcas de moda de Asia, que incluye la boutique de moda de vanguardia Joyce, el especialista en calzado de moda, bolsos y accesorios Pedder Group; la empresa de gestión y distribución de marcas de moda, belleza y estilo de vida Imaginex Group.

Lane Crawford Joyce Group opera grandes almacenes y boutiques de lujo, tiendas de marca independientes, comercio electrónico y operaciones de omni-canal. Con cerca de 170 años de experiencia comercial en la región, cada una de las empresas del Grupo es reconocida como pionera en su espacio, siendo la primera en comercializar con marcas de diseño y lujo, y construyendo negocios de marcas a través de asociaciones y colaboraciones dinámicas.

