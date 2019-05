Schneider Electric despliega una Microgrid que abastece a 400 hogares con energía renovable

Los sistemas instalados, basados en al solución Advanced Microgrid de Schneider Electric, producirán aproximadamente 3,3 millones de kW/hora de energía solar anuales. El sistema, implementado en la sede central de la entidad para la Seguridad Pública del Condado de Montgomery, ha obtenido el nivel de certificación Platinum, el máximo otorgado por el PEER La solución Advanced Microgrid instalada en la sede central de la entidad para la Seguridad Pública (PSHQ, por sus siglas en inglés) del Condado de Montgomery en Maryland, (EE.UU.) por Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Duke Energy Renewables, ha sido reconocida con la máxima certificación PEER (Performance Excellence in Electricity Renewal).

Emitido por Green Business Certification Inc. (GBCI), el PEER es un marco integral para definir, especificar y evaluar el rendimiento sostenible de la generación, transmisión y distribución de la energía. Con esta certificación, se han reconocido los resultados excepcionales aportados por la microgrid al Condado de Montgomery: el 33% del total del consumo proviene de energía solar y el 66% de un sistema de cogeneración local, y además su red de cableado es 100% subterránea. Esta solución forma parte de un proyecto mayor, puesto en marcha por ambas entidades, para implementar dos Advanced Microgrids tanto en el PSHQ como en el Correccional del condado, dos instalaciones que requieren acceso continuo a la energía para garantizar su seguridad y su integridad operacional.

Los sistemas instalados producirán aproximadamente 3,3 millones de kilovatios/hora de energía solar anuales, lo que equivale a alimentar, aproximadamente, 400 hogares de media, así como 7,4 millones de kilovatios/hora de calor y energía combinados. También se prevé que la generación de energía en ambas instalaciones reduzca la emisión anual de gases de efecto invernadero en 3.629 toneladas métricas, asegurando una energía más limpia, más segura y más eficiente.

La certificación PEER identifica la excelencia en el rendimiento del proyecto de Schneider Electric y Duke Energy Renewables en las siguientes áreas:

Fiabilidad y resiliencia eléctrica : garantiza el suministro de electricidad, así como la reducción de los cortes de electricidad y de los problemas de calidad.

: garantiza el suministro de electricidad, así como la reducción de los cortes de electricidad y de los problemas de calidad. Eficiencia energética y medio ambiente : evalúa el impacto ambiental de la generación y transmisión de electricidad, así como el uso de energía limpia y eficiente.

: evalúa el impacto ambiental de la generación y transmisión de electricidad, así como el uso de energía limpia y eficiente. Efectividad operacional : analiza, identifica y elimina el desperdicio de energía.

: analiza, identifica y elimina el desperdicio de energía. Contribución del consumidor: evalúa las contribuciones de los usuarios al servicio de red, la inversión y la innovación. "Schneider Electric promueve la transformación e innovación de los sistemas de redes eléctricas en línea con su compromiso con la seguridad y el medio ambiente", ha asegurado Mahesh Ramanujam, presidente y CEO del Green Building Council de EE.UU y del GBCI. "A través de su certificación PEER, Schneider Electric podrá evaluar y verificar, de forma global y continua, el rendimiento del suministro de electricidad que proporciona".

Acerca de Duke Energy Renewables

Duke Energy Renewables es líder en el desarrollo de proyectos innovadores de generación de energía eólica y solar para clientes de Estados Unidos. La creciente cartera de activos comerciales renovables de la compañía incluye 20 proyectos eólicos y 55 instalaciones solares en operación en más de una docena de estados, con un total de, aproximadamente, 2.900 megavatios en capacidad de generación eléctrica.

Acerca de Green Business Certification Inc. (GBCI)

GBCI es la principal organización que reconoce de forma independiente la excelencia en el desempeño y la práctica de la industria de las empresas ecológicas a nivel mundial. Establecida en 2008, GBCI administra exclusivamente los certificados y las credenciales profesionales en el ámbito de la energía y el medio ambiente y dentro del marco de trabajo del Green Building Council de EEUU, identificando los sistemas de clasificación de los edificios ecológicos, el estándar PEER para los sistemas de energía, el estándar de construcción WELL, la iniciativa Sustainable SITES, Parksmart, EDGE (Excelencia en el diseño para mayores eficiencias), Zero Waste, Proyecto de Confianza del Inversionista (ICP) para la modernización de la eficiencia de energía y el punto de referencia GRESB, que es empleado por los inversionistas institucionales para mejorar el desempeño de la sostenibilidad en el sector inmobiliario global.