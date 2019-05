5 Plantas ideales para el baño que darán mucha paz y buena energía al hogar, que recomienda tiendas.com Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 15:13 h (CET) Mucha gente no pone plantas en el baño y las restringen sólo a la zona del jardín, del patio o la de entrada de la casa simplemente, y deberían incluir las plantas en sus baños porque las plantas le dan un toque sofisticado y un estilo propio a cada casa, y lo hacen más hogar a los ojos de sus dueños. No hay que limitarse a los típicos lugares que hay en todas las casas, hay que plantearse: ¿Cuánto tiempo se pasa en el baño al día? ¿Los invitados o las visitas lo acceden a él? Lo ideal es colocar las plantas vivas que estén dentro de la vivienda en los lugares donde se encuentren cerca las ventanas para que pueden alimentarse de la luz y florecer con más facilidad. Sin embargo, como todo en la vida, a la regla general se aplican excepciones, y así se ha comprobado que a algunas plantas no les hace falta tanta luz para vivir. Así que cuando uno está en ese lugar de descanso, tomando un relajante baño y apartado de todo el mundanal ruido, literalmente se sentirá mucha más paz y mucha más tranquilidad, así como la compañía agradable e inesperada de las plantas.

Ese lugar, además, se convertirá en un templo especial, sin tener que invertir mucho dinero ni esfuerzo. Solo con contar con las plantas idóneas se puede conseguir el efecto que se busca y a la vez conseguir oxigenar el baño, y purificar el oxígeno del baño es muy conveniente en esta estancia de la casa.

Las plantas que recomiendan en primer lugar desde tiendas.com para decorar el baño son los bambúes por su estilo Feng Shui que aporta buena energía, paz y tranquilidad al lugar en el que habite, porque no necesitan mucha luz para crecer y se pueden encontrar en distintos tamaños, además de ser de crecimiento rápido, con lo que se pueden comprar pequeños bambúes resultando más baratos para el bolsillo que los de mayor tamaño, y no habrá que esperar mucho a que crezcan y ganen tamaño de forma rápida. Una opción conjunta, si se tiene un jardín o un patio, es plantarlos allí para que vayan creciendo e ir cortando trozos para decorar el baño en jarrones con agua, si se prefieren los bambúes más pequeños.

En segundo lugar, recomiendan la planta philodendron trepadora, que es un árbol pequeño que tiene más de 120 especies cultivadas como plantas ornamentales y con preferencia por los lugares de interior pero donde no le de el sol, el aire ni la calefacción de forma directa. Por ello, esta planta es perfecta para decorar el interior de una vivienda, y por tanto, es ideal para vivir en el baño. Es recomendable colocar este tipo de planta cerca del lavado o del inodoro, de esta manera se va a reducir la energía del drenaje de agua, porque las malas lenguas piensan que parte de la energía positiva se escapa por el inodoro. Esto es súper importante para el baño si se quiere limpiar la energía.

La tercera planta recomendada es el lirio de paz, sencillamente porque no necesita sol para vivir, le basta con recibir un poco de luz y su mantenimiento es escaso. Este tipo de planta es de procedencia tropical, suelen tener unas hojas muy particulares conocidas como hojas vidriadas y su flor es muy bonita, porque posee florescencias de color blanco que se asemejan a las flores del género anthurium. Esta planta contribuye con la purificación de los ambientes o el aire de sustancias como el benceno y el formaldehido, y además absorbe la humedad.

La cuarta planta que recomiendan desde tiedas.com es la sansevieria trifasciata, que es menos popular que las anteriores, pero no menos recomendable por su alta resistencia a la humedad y su escasa necesidad de luz para vivir. Añadir que además ayudan a eliminar las toxinas en la casa, en los muebles cercanos y aumentan la energía positiva.

La quinta y más bella planta para disfrutar en el baño, según María José Capdepón CCO de tiendas.com que ha declarado que: "La orquídea pone un toque de elegancia, de belleza, de hermosa fragilidad y de espectacular color allí donde se coloque". Existen infinidad de tipos de orquídeas, pudiéndose elegir la que más guste y la que tenga el color más adecuado para decorar el baño. Al igual que las plantas anteriores no le gusta mucho el aire directo, porque daña sus delicados pétalos entre otras muchas razones, por ello, es ideal para colocarlas en lugares de poca ventilación o lugares cerrados. Pero esta planta por el contrario sí requiere mucha luz pero que no le dé de forma directa, ya que podría quemar sus pétalos y acabar con la planta. Esta planta, según muchos entendidos en temas espirituales, ayuda a acercar la abundancia a la casa donde habita.

Son cinco plantas con las que se dará un toque diferente al baño o al aseo de la casa, lo que está claro es que al final el dueño o el inquilino de la casa es el que tiene la última palabra sobre qué planta elegir para disfrutar de un remanso de paz y de relax en el baño de su hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Congreso Internacional: Desafíos a la Seguridad Global, el mayor evento del sector estará en Madrid La foca monje reduce su riesgo de extinción y vislumbra esperanzas gracias a la cooperación internacional Travel Work facilita el desarrollo de nuevas experiencias laborales en Canadá, Australia y Nueva Zelanda Dianova pide en Naciones Unidas no dejar atrás a ninguna mujer con problemas de drogodependencias Metropolitan organiza su primer CrossMet Training Camp