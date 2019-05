La tecnología y la inteligencia artificial llegan a los relojes, por relojesinteligentes.pro Comunicae

viernes, 10 de mayo de 2019, 12:53 h (CET) Los relojes pueden tener multitud de usos, después del de marcar la hora. Con la llegada de la tecnología, los relojes pueden disponer de múltiples funciones como reproducir música y vídeos o hasta realizar llamadas El uso de los relojes inteligentes es cada vez más común entre los aficionados a la tecnología. Sobre todo, es un gadget muy utilizado por los deportistas, ya que este tipo de relojes es capaz de medir los pasos e incluso tomar la tensión arterial, datos que se transmiten a través de la propia tecnología. A pesar de llevar una programación y unos componentes muy desarrollados, existen en el mercado multitud de modelos de diferentes precios; los más caros pueden tener un valor de entre 300 y 500 euros.

Para los deportistas, existen relojes inteligentes baratos con funcionalidades mínimas para que el precio no se dispare. Además, suelen llevar incorporados una correa de goma o silicona, ya que otros materiales podrían degradarse por el roce o los golpes.

La tecnología no tiene por qué estar reñida con la moda. Existe una gama especial de relojes inteligentes para mujeres, diseñados en tonos plateados, dorados o rosas. Numerosas marcas se han ofrecido a fabricar este tipo de relojes que cada vez se venden más, en contraposición a los relojes clásicos: la marca de moda Michael Kors o el fabricante de móviles Huawei disponen en sus tiendas de una selección de relojes inteligentes con diferentes funciones según más le convenga al usuario. Otra de las propuestas de valor de este aparato es que existen correas para relojes inteligentes de múltiples colores, materiales y acabados, para poder intercambiarlas y poder llevar un aspecto de reloj diferente cada día.

En resumen, estos relojes son dispositivos muy completos y totalmente personalizables por parte del usuario. En relojesinteligentes.pro disponen de los últimos modelos en relojes inteligentes para que los más techies puedan disfrutar de un reloj con múltiples funcionalidades, independientemente del presupuesto que se esté dispuesto a gastar.

