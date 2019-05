Viajes Zeta anuncia descuentos y 2X1 a Tenerife, Lanzarote, Ibiza y otros destinos españoles Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 17:56 h (CET) Canarias y Baleares, y dentro de cada archipiélago ciertos destinos en concreto como Tenerife, Lanzarote o Ibiza, parecen no pasar nunca de moda. Es más, los últimos estudios de mercado auguran que la demanda de los viajeros hacia las islas seguirá creciendo en 2019 y probablemente alcanzará cifras récord Las noticias no demasiado halagüeñas que anuncian un ligero descenso en el número de turistas que visitarán España este año parecen no afectar a todos los destinos por igual. En el caso de las islas, por ejemplo, las previsiones apuntan justo en la dirección contraria.

Un buen medidor de esta tendencia es el que brinda el sector de los cruceros, que en nuestro país movieron a cerca de 10 millones de pasajeros en 2018. En él se refleja un claro crecimiento de los destinos insulares: Canarias y Baleares. Ambos archipiélagos siguen figurando entre los destinos preferidos tanto para los viajeros españoles como para los extranjeros a la hora de planificar sus vacaciones.

Canarias cuenta con su fantástico clima y una impresionante variedad de paisajes, además de unas infraestructuras turísticas de primer nivel. Las islas mayores, Tenerife y Gran Canaria (que registró una cifra récord de visitantes en 2018) se afianzan como una apuesta segura para cualquier clase de viajero. Al mismo tiempo, el interés por las otras islas ha experimentado un notable auge en los últimos años: Lanzarote y su belleza volcánica, las playas kilométricas de Fuerteventura o la naturaleza virgen de La Palma son destinos cada vez más demandados.

Para los amantes del Mediterráneo, Mallorca sigue siendo el gran destino con mayúsculas donde el viajero, además de sol y playa, encuentra también cultura, ocio, gastronomía y otras experiencias. Menorca en cambio ofrece la escapada ideal para unas vacaciones familiares, mientras que Ibiza, la isla mágica de las grandiosas puestas de sol y las noches interminables, sigue brillando con luz propia y atrayendo como un poderoso imán a turistas de todo el planeta.

Viajes Zeta y los destinos insulares de España, un tándem perfecto para los ahorradores

Por estas razones, en la amplia y variada oferta de destinos de Viajes Zeta, Baleares y Canarias ocupan un lugar destacado, con interesantes descuentos y ofertas 2X1 a Tenerife, Lanzarote, Ibiza y otros destinos españoles.

El éxito turístico de las islas puede suponer en ocasiones una desventaja para el viajero: la fuerte demanda suele traducirse en un aumento de los precios de los vuelos y los alojamientos, de ahí la importancia de contar con la experiencia y la asistencia de especialistas como Viajes Zeta a la hora de preparar el viaje a estos destinos.

Los datos confirman que la figura de la agencia de viajes vuelve a recuperar el terreno perdido dentro del sector. Según datos de Hosteltur, el año pasado su número de clientes aumentó un 3,5% en nuestro país. Las razones van desde la comodidad y la seguridad hasta el ahorro: contratar un viaje cerrado, con todo incluido, suele ser más económico que reservar cada una de sus partes por separado.

El buen hacer y la experiencia de Viajes Zeta y los innumerables atractivos de los destinos insulares en España son una combinación exitosa. La garantía de poder disfrutar de una experiencia inolvidable a precios interesantes.

Acerca de Viajes Zeta

Viajes Zeta es una agencia de viajes en Granollers, Barcelona, con 13 años de experiencia en el sector turístico a nivel nacional e internacional. La profesionalidad, seriedad y compromiso con la calidad de su equipo humano avalan a esta agencia como una de las grandes referencias del mercado.

CONTACTO DE PRENSA

Viajes Selector Lidiser, S.L.

Dirección: Carrer d'Alfons IV, 16, 08402 Granollers, Barcelona

Email: info@viajeszeta.es

Tfno: 930 130 365 - 607 411 693

Website: https://www.viajeszeta.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.