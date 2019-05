Coronas fúnebres para el último adiós a un ser querido, según floristeriaeneltanatorio.es Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 17:39 h (CET) El envío de coronas fúnebres es una costumbre muy arraigada. Con ellas se intenta tener también un detalle con la familia. Floristeriaeneltanatorio.es, desvela las claves de la elección de la corona fúnebre idónea Uno de los momentos más duros de la vida de alguien es perder a un ser querido. El sentimiento de pérdida que se produce cuando muere un amigo o un familiar es proporcional al grado de cercanía que tenga, por lo que es normal sentir un mayor dolor cuando se trata de alguien con quien se ha tenido un trato muy estrecho.

Entre los servicios funerarios, a los que se tiene que recurrir siempre que fallece alguien, hay uno que pertenece más al arraigo popular. Se trata de el envío de coronas fúnebres y ramos de flores al tanatorio. Una costumbre con la que no solo se quiere dar el último adiós, sino también recordar a la familia más cercana que compartimos su dolor.

Cómo elegir coronas fúnebres para tanatorios

Desde https://www.floristeriaeneltanatorio.es/ dan una serie de pautas para escoger la corona adecuada con la que dar ese último adiós a alguien. Principalmente se tienen que evaluar tres aspectos antes de decidir.

El primero tiene que ver con la forma. Existen varios tipos de arreglos florales, aunque para el tanatorio los más habituales son las coronas, cuya forma redonda representa el ciclo de la vida.

Después se tiene que escoger el color o los colores que llevará la corona. El blanco es un símbolo de pureza, por lo que se usa bastante cuando se trata de alguien joven. El rojo es color pasional, normalmente reservado a quienes han querido mucho a esa persona, como los familiares más cercanos o el cónyuge. El rosa, que es una mezcla de rojo y blanco, genera un mensaje de cariño, amor inocente. El amarillo es el color de la luz, y el verde siempre se relaciona con la esperanza. Lo normal es combinar varios de estos colores para crear un conjunto.

Finalmente está el tipo de flor que llevará la corona. Rosas, claveles o crisantemos suelen ser lo habitual, pero también se puede usar la flor preferida del difunto o una que signifique algo para la familia.

Envío rápido de coronas fúnebres para tanatorios

Como norma general, la muerte de una persona no es algo que se pueda programar. Por ello, cuando sucede es normal no saber cómo actuar. Ni dónde acudir para enviar unas flores al tanatorio.

En www.floristeriaeneltanatorio.es disponen de un servicio de envío a toda España, con atención las 24 horas del día para poder encargarse de todo en cualquier momento. Con más de 30 años dedicados a los arreglos florales, realizan trabajos de la mejor calidad en todo tipo de coronas, ramos y centros para tanatorios y velatorios. Siempre cuidando tanto la calidad de las flores como el resultado final, para entregar en el punto en el que se necesita ese detalle que, si bien no logra borrar el dolor de perder a alguien, hasta cierto grado es consolador por poder dar un último adiós con flores frescas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.