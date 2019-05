Bikerringshop : expandiéndose a Europa con los anillos moteros más vendidos Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 17:03 h (CET) Se pueden reconocer fácilmente a los moteros, por sus chalecos de cuero, parches de las bandas a la que pertenecen y sus tatuajes inyectados en la piel, pero lo más importante son sus relucientes anillos, cadenas, medallas, pendientes y brazaletes Estos últimos elemento son notables señas de identidad para todos los amantes de la libertad sobre 2 ruedas y que desean lucir con estilo sellos de personalidad que otros motoristas no olvidarán.

Bikerringshop es la tienda ideal en joyería para motoristas, un lugar donde encontrar la mejor bisutería para la comunidad motera con más estilo. Un sitio de culto para los firmes creyentes de esta ideología y que buscan artículos genuinos hechos a mano, con artesanales toques de cuero, plata y otros materiales de bisutería de diseño.

"Bikerringshop: estilo sobre 2 ruedas para los amantes del auténtico espíritu motero. Luce con estilos tus sellos de identidad"

¿Por qué BikerringShop?

Han sorprendido las joyas de motero de Biker Ring Shop, ya que encajan perfectamente con el espíritu y esencia de un verdadero "rider", que rueda libre por el asfalto luciendo sus anillos creados con la dosis perfecta entre extravagancia, dinamismo, gótico y modernidad. Ellos mismos son apasionados de las motos, diseñando y creando a mano cada pieza de las que tienen en su catálogo, para que sean joyas únicas de la que estar orgullosos.

¿Quienes son?

Bikerringshop es el resultado de un grupo de rockeros que estaban profundamente enamorados de las joyas más góticas y extravagantes que iban coleccionando poco a poco, y lucían por la noche mientras montaban sus motos por las calles de la gran ciudad. Hoy en día ellos mismos los producen para músicos, artistas y todo tipo de gente relacionada con el mundo del rock, heavy metal y la cultura motera, además reciben pedidos con peticiones personalizadas. Ahora cualquiera puedes acceder a sus productos que distribuyen a nivel mundial, después de haber conquistado los corazones de los moteros en todo Norteamérica y Europa.

Bikerringshop, lleva desde 2009 trabajando para ofrecer una línea exclusiva de bisutería y especialmente anillos para el hombre y la mujer, que quieren salir del camino marcado, con su propia seña e identidad.

¿Qué producen?

Espectaculares colecciones completas de joyas, anillos, brazaletes, correas para billeteras, hebillas de cinturón, collares y pendientes, hechos de los mejores materiales que hay en el mercado, ofreciendo una colección con espíritu propio para los que no se conforman con lo típico y quieren algo diferente además de rompedor. Un inventario lleno de piezas de alta calidad donde encontrar ese anillo o elemento extravagante deseado.

Realmente, esta tienda y su página web dará mucho de que hablar, ya que poco ha poco se ha convertido en el sitio indicado donde ir a buscar esa joya creada con apasionadas ideas, que se materializan en preciosos objetos bisutería. El lugar ideal para un motero que busca algo diferente con lo que personalizar su estilo y motocicleta.

"La tienda que distribuye las colecciones más molonas a nivel mundial y con los gasto de envío gratuitos."

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.