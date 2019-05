Lola Market se une a Lidl como partner oficial para la compra online de productos de alimentación Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:44 h (CET) Los supermercados ofrecerán, a través de Lola Market, artículos de alimentación al mismo precio que en la tienda. Se trata de un acuerdo de gran interés para los consumidores ya que hasta ahora no era posible adquirir productos de alimentación de Lidl en ninguna plataforma online. Lola Market cuenta con 150 establecimientos adheridos en las diez ciudades en las que opera Lola Market ya cuenta con la cadena Lidl en su amplia oferta de grandes supermercados, mercados tradicionales y tiendas especializadas para realizar la compra online semanal de alimentación.

Los usuarios de Lola Market ya pueden adquirir en su plataforma, y al mismo precio que en tienda, la amplia variedad de artículos de alimentación de Lidl y recibirlos en sus hogares, incluso en el mismo día.

Este acuerdo es de gran importancia para los consumidores ya que hasta ahora no era posible adquirir productos de alimentación de Lidl en ninguna plataforma online.

Lola Market cuenta ya con más de 150 establecimientos adheridos a su plataforma entre Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Coruña, Málaga, Alicante, Sevilla y Murcia. Además de Lidl, cuenta con acuerdos con las principales cadenas de supermercados como Carrefour, Día, Caprabo o El Corte Inglés así como con mercados tradicionales -el de La Paz o el de Chamartín, en Madrid, el de la Boquería o de Santa Caterina, en Barcelona, o el Mercado Central en Valencia- y con tiendas especializadas como Embassy, Herbolarios Navarro, o La Garriga, entre otras.

Primera fase, centro de Madrid

Inicialmente, el servicio se ofrecerá en el centro de Madrid (ver códigos postales activos), aunque ambas compañías prevén la expansión al área metropolitana de la capital próximamente. Tras esta fase inicial, Lidl tiene como objetivo ampliar el servicio en el futuro al resto de ciudades españolas donde Lola Market tiene presencia.

Lola Market ofrece un servicio multitienda personalizado, ya que permite a sus usuarios comprar todo lo que necesiten en un mismo pedido, tanto de grandes cadenas de supermercados como de mercados tradicionales y tiendas especializadas desde la App o la web.

Desde su creación, en 2015, ha consolidado su modelo de negocio en el mercado y se ha posicionado como referente dentro del mismo.

Luis Pérez del Val, CEO y fundador de Lola Market, afirma que "la incorporación de los supermercados Lidl en la plataforma es un paso de gran trascendencia para nosotros, debido a que combinamos la más amplia oferta de supermercados con las mejores condiciones de precio y calidad para nuestros clientes y una experiencia única de compra que humaniza la tecnología a través de los personal shoppers. Este acuerdo supone una ampliación de la oferta de productos muy importante para nuestros consumidores ya que Lidl representa el mejor equilibrio entre calidad y precio".

Carlos González-Vilardell, director del área de Comunicación, Digital e E-commerce de Lidl en España, asegura que "entre todos los ‘Marketplace’ que operan en España, hemos decidido colaborar con Lola Market por su orientación al cliente y porque la experiencia de compra que ofrecen al usuario es la mejor que hemos encontrado. Esta colaboración nos va a permitir ganar experiencia en la venta online de productos de alimentación y conocer mejor los gustos del consumidor. En nuestro compromiso de ser los más baratos, hemos querido que nuestros productos se comercialicen en Lola Market al mismo precio que en nuestras tiendas. De este modo, el cliente online puede beneficiarse de las mismas ofertas y promociones que ya ofrecemos en nuestros establecimientos. Esperamos que esta colaboración sea un éxito y que podamos ampliarla en el futuro".

Funcionamiento de Lola Market

La compra a través de la plataforma es muy sencilla:

El cliente accede a www.lolamarket.com o bien a la aplicación oficial de Lola Market, disponible tanto en iPhone como en Android, introduce su código postal de entrega y el buscador selecciona todos los establecimientos en los que puede realizar la compra.

Una vez realizada la compra online, el cliente puede seleccionar la franja horaria que más le convenga. Después, un personal shopper seleccionará a toda velocidad los mejores productos frescos de calidad. Además, si falta alguno de los artículos incluidos en la lista de la compra, llamará al cliente para consultárselo y ofrecerle una solución.

Una vez completada la compra, el personal shopper la llevara a casa del consumidor en tan sólo una hora o en el momento que prefiera el cliente, desde 4,90 euros, manteniéndole informado en todo momento del desarrollo de la misma.

Sobre Lola Market

Lola Market ofrece un servicio de calidad en la compra online de productos de alimentación permitiendo realizar simultáneamente la compra en supermercados, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

El cliente puede elegir entre una amplia selección de comercios disponibles en la web o la App del servicio. Una vez realizada la compra online, un personal shopper se encarga de elegir cuidadosamente cada uno de los productos de la lista de la compra que será entregada por un repartidor en 1h o en el momento que el cliente prefiera.

Lola Market se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia a través de más de 150 establecimientos, entre los que destacan supermercados de primera línea, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

