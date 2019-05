Riot Games y Marvel lanzan el primer tomo de Lux Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:51 h (CET) Las dos empresas continúan con su colaboración tras el éxito del primer cómic conjunto, Ashe: Comandante. Este es el primero de los cinco tomos con los que cuenta la saga de League of Legends: Lux Ha llegado el momento de conocer la nueva historia de Lux gracias a Riot Games y Marvel. Tras el éxito de su primera colaboración, Ashe: Comandante, se estrena el primer tomo de la Dama Luminosa, en el que de nuevo una de las campeonas de la Grieta del Invocador se convierte en protagonista.

La saga servirá para profundizar en la mítica campeona de League of Legends; pero no solo eso, también mostrará su relación con su hermano Garen o el villano de Demacia, Sylas, el Desencadenado.

La historia se centra en una era en la que la magia se revuelve, mientras que las diferentes civilizaciones de Runaterra luchan por alcanzar la prosperidad. Entre ellas destaca Demacia, un reino honesto y orgulloso con una prestigiosa historia militar. Sin embargo, como en cualquier otra nación, las semillas de la revolución descansan bajo la superficie.

En el primer tomo, Luxanna Crownguard tiene dificultades para ocultar su verdadera naturaleza cuando sus poderes mágicos se manifiestan sin control. Ella es testigo de lo que les hacen a los magos en Demacia, quienes permanecen encerrados en unas celdas bajo tierra. No obstante, su necesidad por saber controlar el poder que tanto le preocupa acaba llevándola hasta Sylas, que permanece en un calabozo especial retenido con sus famosos grilletes.

El experimentado guionista de programas de televisión como Avatar: La leyenda de Aang o Ben 10, John O’Bryan, debuta en Marvel con esta historia de League of Legends de la mano de Riot Games. Además, el cómic cuenta con las ilustraciones de Billy Tan, Haining y Gadson de Tan Comics, habituales dibujantes del universo Marvel con personajes emblemáticos como Daredevil o los X-Men

Este es el primer tomo de una minisaga de cinco entregas mensuales. Como en el caso de Ashe: Comandante, los tomos de la nueva historia estarán disponibles en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology.

Se puede leer el primer tomo aquí: https://universe.leagueoflegends.com/es_ES/comic/lux/issue-1/0/

Vídeos

Lux, nuevo cómic de Riot Games con Marvel



