Comienza la fase de grupos del MSI 2019 de League of Legends

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:55 h (CET) El europeo G2 Esports, el coreano SK Telecom T1 y el chino Invictus Gaming se estrenan mañana en la competición. Team Liquid, Phong Vũ Buffalo y Flash Wolves completan el grupo tras clasificarse del Play-In El Mid-Season Invitational 2019 llega al momento más emocionante, la fase de grupos o, mejor dicho, de grupo. Seis equipos pelearán por alzarse campeones del primer torneo internacional de la temporada de League of Legends. Hanói, la capital de Vietnam, será el lugar que acoja los partidos en esta fase que empieza mañana y terminará el día 14 de mayo.

Tras un Play-In de lo más emocionante, Team Liquid (Norteamérica), Phong VÅ© Buffalo (Vietnam) y Flash Wolves (Taiwan) lograron el pase a la siguiente ronda. Ahora tendrán que verse las caras con tres conjuntos que han puesto las expectativas del torneo por las nubes: G2 Esports (Europa), SK Telecom T1 (Corea del Sur) e Invictus Gaming (China).

G2 Esports es para muchos el mejor equipo en la historia de Europa, pero como ya decía Caps nada más proclamarse campeones de la LEC: “Ahora tenemos que demostrarlo en el MSI”. Los de Ocelote han estado un tiempo entrenando en Corea del Sur (algo muy habitual en los equipos de League of Legends) y las sensaciones han sido muy positivas. Sin embargo, Mikyx, support del equipo, arrastra una lesión en la mano que le complicará participar en los encuentros; su sustituto será el sueco Promisq.

Por su parte, tras un tiempo en baja forma, SK Telecom ha vuelto a dejar su huella en Corea. El equipo liderado por Faker peleará de nuevo contra los mejores por intentar coronarse campeón del MSI 2019.

Completa el grupo el equipo chino, Invictus Gaming. Son los actuales campeones del mundo y, para muchos, los favoritos en este torneo. Tras el primer Split de la temporada han dejado claro que lo de Worlds 2018 no fue casualidad, dominando en la LPL por encima de grandes conjuntos como Royal Never Give Up o Funplus Phoenix.

Mañana se inicia esta nueva fase del MSI en la que cada equipo deberá enfrentarse a los demás dos veces en un formato Bo1 (al mejor de una partida). Tendrá lugar en el National Convention Center de Hanói, del 10 al 14 de mayo. Los cuatro mejores pasarán a las semifinales del 17 y 18 de mayo en el Heping Basketball Gymnasium de Taipéi. Serán eliminatorias al mejor de cinco mapas, del mismo modo que la final del día 19 de mayo en el mismo recinto.

La suma total para repartir en premios en el MSI será de 250.000 $ (223.500 €) más el 25 % del total de las ventas de Alistar conquistador y el aspecto de guardián.

Se repartirán del siguiente modo en función de la clasificación del MSI 2019:

Campeón: 40 %. Un total de 89.400 €.

Segundo puesto: 20 %.

Tercer y cuarto puesto: 10 % cada uno.

Quinto y sexto puesto: 5 % cada uno.

Séptimo puesto: 2,5 %.

Octavo y noveno puesto: 1,5 % cada uno.

Décimo y undécimo puesto: 1,25 % cada uno.

Duodécimo y decimotercer puesto: 1 % cada uno. Además de los premios indicados, los equipos recibirán una compensación en función de las ventas de sus iconos en el juego. Los iconos estarán disponibles hasta el 11 de junio, y el 50 % de los beneficios irán a parar a sus respectivos equipos.

En definitiva, ahora toca vibrar de emoción con los mejores equipos del mundo, que buscarán consolidar su reinado doméstico a nivel internacional. El MSI 2019 se podrá seguir en la retransmisión en castellano de la LVP.

