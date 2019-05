Bnext quintuplica su plantilla en un año y apuesta por el talento joven y la diversidad Comunicae

jueves, 9 de mayo de 2019, 15:11 h (CET) La fintech incrementa su equipo para dar respuesta al crecimiento de su negocio, que cuenta ya con más de 180.000 usuarios activos de su tarjeta. Según el último Mobile Performance Index de Smartme Analytics, Bnext es la fintech española mejor posicionada en el mercado nacional de banca móvil, por encima de competidores internacionales como N26 o Revolut Bnext, primer marketplace español de productos financieros y primera fintech española en ofrecer una cuenta y un medio de pago no vinculados a una entidad bancaria, ha incrementado su plantilla de 10 a 50 personas en sólo un año.

Esta evolución está alineada con el ritmo de crecimiento de su negocio (cuenta ya con más de 180.000 usuarios activos de su tarjeta y 270.000 personas registradas en su app móvil), que le ha valido para ser considerada por de Smartme Analytics como la fintech española mejor posicionada en el mercado nacional de banca móvil, por encima de competidores internacionales como N26 o Revolut.

La compañía mantiene una estrategia de recursos humanos basada en la captación de talento joven: más del 50% de la plantilla tiene menos de 30 años, y muchos de ellos ocupan posiciones de decisión importantes en departamentos como Data o Diseño. Asimismo, su objetivo es construir un equipo diverso, capaz de aportar experiencias y habilidades complementarias que permitan buscar soluciones innovadoras a los retos a los que se enfrentan cada día para mejorar el servicio a sus clientes. Y dentro de esa diversidad, existe un 45% de la plantilla formado por mujeres.

Otro de los aspectos que caracterizan a los profesionales de Bnext es su compromiso con el éxito del proyecto y con su propio afán de mejora continua: "buscamos gente que no entienda de imposibles, que se cuestione continuamente lo que hace y lo que podría estar haciendo mejor, que busque siempre la forma de ir más allá, de salir de su zona de confort y aprender cosas nuevas para generar valor más allá de su propio ‘expertise’; y creo que éste ha sido uno de los principales factores de crecimiento de la compañía", sostiene Guillermo Vicandi, CEO y cofundador de Bnext.

Para Vicandi, "trabajar en una startup es compartir una forma de ver la vida; no considerarlo sólo un trabajo, sino tu ‘vida profesional’. Y al ser una parte importante de tu vida, quieres que sea lo más plena y enriquecedora posible. Por eso los empleados de Bnext siempre estamos dispuestos a arrimar el hombro si es necesario, aunque suponga echar más horas, pero también tenemos flexibilidad para disfrutar de nuestra vida personal cuando lo necesitamos; sea lunes o jueves, julio o enero".

De momento, la compañía no cuenta con un departamento de Recursos Humanos, sino que es cada equipo quien detecta una necesidad y, una vez aprobada la propuesta de contratación y publicada la oferta en la sección Trabaja con nosotros de su web, coordina el proceso de selección, que incluye entrevistas y pruebas prácticas. "Nos da bastante igual si tienen tres carreras y cuatro masters, lo que queremos es ver cómo responden ante la prueba que les ponemos, así como el encaje o ‘fit’ que podrían tener con el equipo, que para nosotros es básico", explica el CEO.

‘Felicidad laboral’ para retener el talento

Bnext se toma muy en serio lo que denomina ‘felicidad laboral’ para retener el talento de sus empleados. Para ello, se esfuerza por crear un clima de trabajo amigable en el que las opiniones de todos cuenten, se deleguen responsabilidades, se potencie el aprendizaje, se reconozca el trabajo bien hecho, y cada equipo pueda hablar con transparencia sobre los aspectos de mejora, sus expectativas profesionales y salariales. Cabe destacar que la rotación de personal dentro de la empresa es prácticamente inexistente.

A pesar de que en el mundo startup resulta complicado planificar a largo plazo, de acuerdo con los objetivos de negocio marcados para este año, la compañía espera cerrar 2019 con una plantilla de 80 o 90 empleados.

