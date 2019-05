Se buscan co-productores para la película de Javier y Guillermo Fesser

El padre de Amenudín siempre sonríe porque dice que “las personas alegres viven más”. Por eso, a sus ocho años, Amenudín pone su mejor sonrisa mientras trabaja en el vertedero de Papandayan, donde vive con su familia. Su primo Aliman, en cambio, perdió la suya cuando en la ciudad de Marawi empezaron a caer bombas del cielo. Mientras Aliman pasa los días triste y cabizbajo en un campo de refugiados... Amenudin idea un plan para ayudarle a volver a sonreír.”



Con esta sinopsis despega el crowdfunding para la posproducción de EL MONSTRUO INVISIBLE, una propuesta que ofrece distintas opciones de colaboración que tendrán como recompensa desde figurar en los créditos de la película hasta una experiencia personal con los hermanos Fesser. “Creemos que esta película mediometraje, desde una mirada llena de ternura y energía, va a tener el muy necesario poder no solo de conmover sino también de movilizar a la sociedad. Esa es nuestra apuesta y por ello nos embarcamos en esta aventura, nuestro primer crowdfunding cultural, transformándola en un proyecto colectivo que abatirá fronteras y tratará de transformar la emoción de quienes la vean en un cambio real”, explica la directora de Comunicación y Fundraising de Acción contra el Hambre, Carmen Gayo.

El recuerdo más nítido del rodaje: las cometas que volaban sobre el basurero



“Como directores de cine, llevamos muchos años pidiendo ¡acción! y ahora nos sentimos muy privilegiados por poder añadir ¡Acción... contra el Hambre!, contra la injusticia y la desigualdad que en múltiples lugares del planeta desembocan a diario en el sufrimiento de los más desfavorecidos. EL MONSTRUO INVISIBLE nos está regalando la oportunidad de poner nuestra experiencia como cineastas al servicio de quienes no tienen voz, de los más desfavorecidos, de quienes ven limitadas hasta casi el infinito sus oportunidades en la vida al no tener cubiertas sus necesidades más elementales. Y queremos, a través del micro mecenazgo, ofrecerte a ti la posibilidad de participar en este proyecto, de ser parte del equipo. Queremos compartir la satisfacción que para nosotros supone poder ayudar a quienes más lo necesitan y la alegría de sentir que algo SÍ podemos hacer para mejorar su situación. Queremos que este grito optimista y esperanzador contra el hambre crónica y la pobreza extrema que millones de seres humanos heredan injustamente de generación en generación, sea posible gracias a la colaboración de personas comprometidas como tú. Queremos que el grito de ¡Acción! suene fuerte y decidido porque seamos muchas las voces que lo pronunciemos al mismo tiempo. Que quien lo reciba sienta que somos multitud los que apostamos por un mundo mejor para todos. Bienvenido a la fiesta. ¡Tráete a quien quieras!”, explica Javier Fesser.



“La película EL MONSTRUO INVISIBLE se propone arrancar sonrisas a los espectadores... contagiándoles las que nos prestaron a nosotros Amenudin y sus amigos del basurero donde viven. Es una historia de ficción cosida con retazos de realidad donde los personajes se representan a sí mismos. Niños y adultos de verdad, con los que vas a encariñarte, que te arrebatarán el corazón primero y te lo partirán después; cuando te preguntes cómo podemos permitir ese hambre crónica que se esconde tras sus maravillosas sonrisas. Creemos que el primer paso para poder aportar soluciones consiste en visibilizar el problema. Y a esos niños vamos a querer ayudarles. Ese es el compromiso de nuestra historia”, añade Guillermo Fesser.



“EL MONSTRUO INVISIBLE será un mediometraje necesario, de los que atrapan, emocionan y nos acompañan por mucho, mucho tiempo. Retrata realidades duras que quizás conocemos, pero que si no nos la cuentan con el espíritu constructivo y optimista con el que los Fesser entienden la vida, preferimos ni mirar. EL MONSTRUO INVISIBLE se ha rodado en situaciones complicadas. En una zona con un nivel de violencia muy alto, que obligaba a que recibíeramos “briefings” de seguridad periódicos, para aprender a actuar en caso de secuestro. Está filmada en una comunidad que vive en y de un vertedero de basura, donde niños de apenas cinco años se mueven peligrosamente entre excavadoras y camiones que vierten y remueven la inmundicia donde trabajan y, en ocasiones, comen. Y sin embargo, con el recuerdo más nítido que nos quedamos es con la contagiosa risa de esos niños, jugando con las cometas que fabrican con los plásticos recogidos del basurero”.



El director de SensaCine, Alejandro G. Calvo, explica así su apuesta por el proyecto: “siempre digo que ver buenas películas nos hace mejores personas. También siempre digo que, claro, eso es falso aunque me guste creer que es verdad. Aunque solo sea por la fórmula moral: ver una buena película -> genera felicidad -> la felicidad es expansiva, uno busca compartirla -> ergo, hace más felices a los demás -> se forma una cadena de valores ingenuamente romántica -> uno acaba por construir un mundo mejor. Así que tengo que agradecer a Acción contra el Hambre, así como a los directores, los enormes Javier y Guillermo Fesser, que contaran con SensaCine para ser el medio oficial de su película EL MONSTRUO INVISIBLE, porque esta vez sí formamos parte de una cadena de valores práctica y tangible; aquella que comunica el gran cine con una urgencia real, una película-denuncia que pone en primer plano la sonrisa en vez del grito de socorro. Así que esta vez sí que creo que es verdad: podemos (porque lo necesitamos) hacer un mundo mejor”.



Hambre invisible en Filipinas… Mindanao ha sido el escenario elegido porque en esta isla, con una alta prevalencia de desnutrición crónica (45 por ciento entre niños y niñas menores de cinco años), se baten dos de los máximos responsables del hambre actual: la violencia y el cambio climático. Tras décadas de enfrentamientos entre el Ejército y grupos separatistas como el Frente Moro de Liberación Islámica, Mindanao se ha convertido hoy en refugio de grupos vinculados al Estado Islámico. Precisamente un ataque para desalojar de la ciudad de Marawi a una de las franquicias del ISIS provocó en 2017 el desplazamiento masivo de 350 000 personas. El equipo de rodaje pudo acceder a la zona cero de la ciudad sitiada y recoger imágenes difíciles de diferenciar de las de Alepo o Guta tras los bombardeos en Siria. Filipinas es además el segundo país más golpeado del mundo por fenómenos climáticos extremos: 25 tifones golpean el archipiélago cada año.



El hambre invisible impide aprender A diferencia de la desnutrición aguda, directamente relacionada con el 45% de las muertes infantiles, la desnutrición crónica provocada por la carencia de micronutrientes, no mata pero tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo, sobre todo si se produce en los 1000 primeros días de vida que empiezan a contar desde la concepción). En el mundo 1 de cada 5 niños y niñas en el mundo sufre desnutrición crónica, perpetuando en muchos países el círculo vicioso entre hambre y pobreza.



EL MONSTRUO INVISIBLE será estrenada en España el próximo otoño.