Paradisíaco paisaje del caribe costarricense inspira a escritora mexicana.

“Tortuguero es un pueblo en la provincia de Limón, en la costa caribeña de Costa Rica. En estas playas, las tortugas verdes encuentran un lugar ideal para cavar sus nidos. El organismo ‘Sea Turtle Conservancy’, tiene aquí un centro de investigación y turismo, en el que se exhibe material relacionado con las tortugas. Los canales de agua dulce, los pantanos y los bosques del parque albergan animales como jaguares, tapires y manatíes”. En este maravilloso paisaje del Caribe costarricense, se inspiró la joven escritora mexicana, Fatima GalBo para escribir su última novela, “Fractales en la Arena”, publicada en diciembre 2018, en ésta entrevista conoceremos breve recorrido por su mundo de las letras. Fatima GalBos nació en el Estado de México, en 1987. Vivió la mayor parte de su infancia con sus abuelos y tíos en el puerto de Acapulco, Guerrero. Sus abuelos son los máximos responsables que hoy ella sea una lustrosa escritora, es sublime novelista, cuentista, comunicóloga, locutora y destacada difusora cultural, conocer su obra literaria es perderse y contagiarse, instantáneamente de su grandioso talento, es genuino orgullo de nuestra formidable región Hispanoamericana.



Cuernavaca, ciudad de inspiración A los trece años, se trasladó a vivir a la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Fue en aquel periodo de transición entre ciudades y etapas de vida, cuando comenzó a desarrollar las ideas para lo que se convirtió en su primera novela La Casa de los Pájaros, la primera entrega de la trilogía Aves de Cristal, basada en un vívido sueño que la impactó de manera irrevocable. Es una novela de suspenso psicológico, ambientada en la Ciudad de Cuernavaca, a principios del siglo XXI.



¿Cuál es tu profesión académica? Fatima: -En el 2011, me gradué de la Universidad La Salle México como Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Desde entonces, he colaborado como locutora de radio y difusora cultural en Radio Trece Noticias, me he desempeñado como comunicóloga en una de las aseguradoras más grandes del país. “Al cumplir la mayoría de edad, Fátima realizó un viaje que cambiaría su vida e influenciaría de manera definitiva su compromiso con la escritura”. Inglaterra se convirtió en el lugar donde desarrollaría gran parte de las características psicológicas de sus personajes, al tiempo que estudiaba “Historia del Arte”, en el Departamento de Educación Continúa de la Universidad de Oxford.



¿Cómo ha sido la influencia familiar, en tu vida literaria?

F: -Todos, mis abuelos, mis tías, mi tío y mis primas hermanas me han acompañado en cada uno de mis concursos, recitales y locuras varias desde que tengo memoria, y a lo largo de toda mi vida”. Mi abuelo me contaba una historia diferente todas las noches, las cuales improvisaba en el momento. Él fue, sin duda, mi máxima influencia para querer contar historias, para convertirme en una ‘storyteller’. Mi abuela también era una narradora innata. Aprovechaba toda reunión para relatarnos anécdotas de su vida, así como leyendas que conocía desde su infancia. Tenía el pasatiempo de recolectar refranes populares y logró recopilar material para dos libros sobre el tema”.



Mi tía Amada, fue quien me convirtió en una ávida lectora y bajo su influencia comencé la modesta biblioteca que tengo el día de hoy (…). Mi tía Yolanda, forjó en mí la disciplina del trabajo constante, así como el gusto por la investigación. Cuando le dije que quería ser escritora, me dijo que ya lo era desde hacía mucho tiempo; me reveló que por años había disfrutado de cuanto ensayo, cuento y poema había producido, declarándose, por lo tanto, mi primera lectora aficionada.



¿Cómo ha sido el apoyo de tu esposo en tu destino literario?

F: -Conocí a Daniel, mi esposo, hace once años, desde entonces hemos sido cómplices de sueños y aventuras uno del otro. Daniel ha estado ahí, en cada paso del proceso: en los viajes a la FIL Guadalajara, en las entrevistas, en las presentaciones de libro, en los días felices y en los días tristes en los que me he sentido cerca de claudicar. Nunca ha dejado que me sienta derrotada ni que renuncie a mi vocación de escritora.



¿Cuáles son tus pasatiempos encantadores?

F: -Adoro nadar en sus aguas y bucear. Mis pensamientos siempre están sumergidos en agua salada. Amo la música. Me fascina cantar, tocar el violín y el piano. Mis habilidades son muy modestas en cuanto a los instrumentos, pero el canto ha formado parte de mi vida desde muy chiquita, en especial desde que ingresé al coro del Himno Nacional de mi escuela (…).



Otra de mis pasiones es andar en motocicleta mi esposo y yo disfrutamos mucho viajar en moto por todo México.



¿Que otras expresiones artísticas disfrutas?

F: -Disfruto enormemente del dibujo, la ilustración, la pintura, la fotografía y todo lo que represente un desfogue para mi necesidad de expresión artística.



¿Cuáles son tus autores de mayor preferencia?

F: -Me encanta la lectura, mis autores favoritos son: Oscar Wilde, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Sir Arthur Conan Doyle, Jane Austen, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Octavio Paz, William Shakespeare, Lewis Carroll, Anne Rice, Paulina Simons, Stephen King, J. K. Rowling, y la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, Safo de Lesbos y Dante Gabriel Rossetti.



¿Cuándo y dónde nace la inspiración de escribir “Fractales en la Arena”?

F: -Me fascinan los animales salvajes, pero me gusta verlos en libertad. Una de mis experiencias más memorables es haber visitado el pueblo de Tortuguero, en Costa Rica, en (2017), donde pude apreciar reptiles y mamíferos extraordinarios en su hábitat natural. Ese viaje fue mi inspiración para escribir mi última novela Fractales en la Arena, publicada en diciembre (2018), cuya esencia tiene forma de tortuga marina. Me enamoré de la excelente labor que realiza la Sea Turtle Conservancy, para salvar a las tortugas marinas.



Invitada especial a la FIL y Libros publicados

GAlBos ha sido invitada como panelista por Amazon México dos años consecutivos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como al Taller Premio Literario Amazon 2017 en Casa Lamm… Libros publicados: “Aves de Cristal: La Casa de los Pájaros”. Publicada (agosto, 2015). El Grito Púrpura (2016). Fractales en la Arena, (2018).