Leadera Solutions multiplica la productividad de las agencias de medios y el éxito de sus campañas Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:48 h (CET) Leadera Segment permite gestionar y tener organizadas, en una única herramienta, todas las Landing Pages de cada campaña, reduciendo los costes de producción en más de un 45%. Leadera Optimize automatiza la asignación de oportunidades comerciales (leads) a los mejores vendedores, asegurando el máximo retorno de inversión de todas las acciones de marketing/comerciales, mejorando en más de un 20% los ratios de conversión Crear y gestionar campañas de publicidad online, segmentar las audiencias, realizar cambios en tiempo real, mejorar la eficacia de las acciones y la satisfacción del cliente reduciendo los costes de producción, son alguna de las ventajas que ofrece Leadera Solutions, una herramienta innovadora y disruptiva que crea un nuevo paradigma en la actividad cotidiana de la agencias de medios.

La solución, diseñada por Dominion, incluye diferentes módulos, totalmente integrados, que permiten la gestión unificada y la automatización de las diferentes acciones.

Gestión de Landing Pages

Leadera Segment permite gestionar y tener organizadas, en una única herramienta, todas las Landing Pages de cada campaña, reduciendo los costes de producción en más de un 45%. Entre sus características destaca la capacidad de realizar cambios en tiempo real en las landing pages al centralizar la configuración de todos los dominios que soportarán las campañas y sus correspondientes FTP. La función “Proyectos” permite crear segmentos para todas las campañas. Dispone de un repositorio de templates o plantillas fácilmente identificables -todas validadas con la W3C- que aseguran su correcto funcionamiento en todos los navegadores, sistemas operativos y dispositivos. También automatiza la creación de infinitas multivariantes (A/B testing) de Landing Pages a golpe de clic, fundamentales en la fase de generación y conversión.

A estas características, Leadera Segment añade otras que facilitan y agilizan las tareas como la previsualización de todos los cambios, la configuración de todos los segmentos, las clonaciones, las descargas… Además, destaca su potente editor visual que simplifica y evita errores en las actualizaciones de las landing pages, tanto de elementos visibles como de elementos ocultos. Se completa con otras funcionalidades como el etiquetado de eventos analíticos, la ejecución de tareas por lotes, filtros, un potente buscador, un dashboard de control de proyectos publicados, etc. Además, se integra fácilmente con cualquier CRM y es accesible desde cualquier dispositivo.

“Leadera Segment – afirma Diego San Román, director de Soluciones de Negocio de Dominion Digital- independiza a los profesionales de marketing y publicidad de los equipos desarrollo, permitiéndoles la puesta en producción de cualquier cambio en las Landing Pages, asegurando su compatibilidad con cualquier dispositivo, manteniendo el control total, en cualquier lugar y momento, de todas sus acciones en las diferentes campañas”.

Campañas que venden más

Leadera Optimize es la herramienta de Leadera Solutions diseñada para automatizar la asignación de oportunidades comerciales (leads) a los mejores vendedores, asegurando el máximo retorno de inversión de todas las acciones de marketing /comerciales, mejorando en más de un 20% los ratios de conversión.

Esta herramienta permite identificar inmediatamente las personas que, a través de una campaña, han mostrado interés por determinado producto o servicio (leads) y contactarlas al momento para maximizar las oportunidades de venta. Para ello, Leadera Optimize asigna los leads a los mejores vendedores, automatizando las reglas de reparto de los leads de acuerdo con cada anuncio.

En paralelo, la solución crea un repositorio de todos los leads de las campañas, en función de todos los generadores de campaña: Facebook, Google, Emailing, Eventos,….. y de todos los elementos de conversión a venta –agentes comerciales: vendedores, e-commerce, televentas, etc. ).

En base a ellos, se pueden crear diferentes reglas de reparto de los leads de todas las campañas, de manera que lleguen al mejor vendedor de cada producto, en un proceso de mejora continua basado en herramientas de Inteligencia Artificial, que permite aumentar las cuentas por encima del 20%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo conseguir clientes en tu peluquería ​Es el momento de preocuparte de hacer tu sueño realidad y de conseguir clientes fieles que confíen ti porque tus cuidados son especiales El 89% de los españoles percibe que el estrés de sus compañeros influye en el lugar de trabajo, según Cigna Nuevo ciclo de charlas informativas en Pronaturas JMM cumplirá en 2019 su plan estratégico creciendo un 20% Tarot telefónico con pago seguro mediante PayPal o tarjeta de crédito El Tarot PayPal consiste en una consulta de tarot telefónico cuya tarifa puede pagarse por medio de la plataforma de pago electrónico PayPal