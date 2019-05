El Design Fest vuelve a Madrid Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:16 h (CET) la V edición de este festival en torno al diseño y la moda vuelve el 24 de mayo con una veintena de actividades gratuitas. Talleres, ponencias, actividades y conciertos, una completa agenda de actividades gratuitas durante todo un día, en el centro de Madrid Este 24 de mayo llega a Madrid la V edición de Design Fest, una cita imprescindible para los amantes del diseño llena de talleres gratuitos, exposiciones, charlas, y visitas guiadas relacionados con el diseño en todas sus vertientes: Diseño de moda, de producto, de interiores y diseño audiovisual y gráfico.

Una jornada de programación sin descanso en la sede de IED Madrid del Palacio de Altamira (en Callao) con una veintena de actividades en torno al diseño, la innovación y la creatividad, con actividades para todos los tipos de público, desde el más general hasta el más especializado. La programación completa con horarios y el formulario para apuntarse a los talleres y conferencias gratuitos se puede encontrar en la web Designfest.es. El festival tendrá lugar en el Palacio de Altamira (Flor Alta 8), la sede de IED Madrid, en pleno centro de Madrid, entre Callao y Santo Domingo.

Talleres gratuitos

Entre los talleres, se podrán encontrar uno de Visuales VJ, en el que aprender a combinar imágenes y música, creando ambientaciones para conciertos, desfiles de moda o presentaciones realmente atractivas a través del video mapping. Otro de los talleres será “Turbantes a la cabeza”, donde aprender a realizar distintos modelos de turbante con diferentes tejidos y conseguir las propuestas más originales.

El personaje virtual Lolita G, una artista creada por ordenador que puede moldear su cuerpo a cualquier situación y entorno, impartirá un taller de creación de máscaras virtuales. La modelo y estilista Marta Sotillo dará un taller en el que descubrir nuevas tendencias y estilos. También relacionado con la moda estará el taller “Una tela y mil alfileres”, donde aprende a crear prendas con la técnica de modelado sobre maniquí, experimentando con formas y volúmenes.

En el campo del diseño visual, se añaden otros dos talleres, un “Comic Challenge”, en el que crear un cómic partiendo de una plantilla previa y la risografía como método de impresión, y un taller llamado “Substraction Design: El arte de quitar cosas”, donde aprender a reducir, a quitar lo que no es esencial, para dar valor a los elementos importantes del diseño.

Charlas

En lo que a charlas se refiere, durante el día 24 habrá para todos los públicos. Por un lado, Alessandro Manetti, CEO de IED España, hablará sobre el estudio Deflexor 2033, la investigación académica continua llevada a cabo por el Istituto Europeo di Design. Un mapa de macrotendencias de futuro desarrollado para escenarios de aplicación del diseño, una brújula global y dinámica que busca guiar la innovación orientada por el diseño y las macrotendencias, una herramienta para que la inteligencia colectiva en insights de futuros usuarios, necesidades y deseos, sea más comprensible.

También sobre tendencias será la charla de María Florencia Ameneiros, Trend Specialist in WSGN. Cuando se combina la última tecnología con la creatividad humana surgen negocios de éxito como WSGN, una empresa de pronóstico de tendencias que irrumpió en el mercado en 1998 ofreciendo una revolucionaria biblioteca virtual de tendencias. Esta será una conferencia en la que descubrir con expertos en tendencias cómo las marcas diseñan productos y experiencias en línea con las tendencias de consumo y diseño.

Ghassan Salameh, director general y creativo de la Semana del Diseño de Beirut, dará una ponencia sobre Cómo iniciar un negocio en el diseño y no morir en el intento: Superar las preocupaciones y las inseguridades relacionadas con el desarrollo de un plan de negocio orientado al diseño y establecer un plan de acción claro, puede ser un gran desafío para empresas y emprendedores. Esta conferencia abordará la vida después de estudiar diseño, las infinitas oportunidades para que los diseñadores desarrollen su práctica más allá de la disciplina académica y más allá de las necesidades de las industrias creativas.

Filip Custic, el artista que ha conquistado a todos con el universo visual creado para las imágenes del último disco de la cantante Rosalía, explicará su propio estilo a través de la relación del ser humano con los objetos y su significado para las personas. Un viaje por escenarios oníricos y surrealistas en los que encontrar ciencia, magia, arte y belleza a través de la fotografía, y su particular herramienta creativa, el “objetismo”, para crear universos.

Encuentros creativos, exposiciones y visitas guiadas

Por otro lado, también habrá encuentros creativos. El llamado “Illustration Break”, organizado por la marca de materiales de Bellas Artes Winsor & Newton, en colaboración con el IED Madrid, invita a los amantes de la ilustración a pasar una tarde marcada por una exposición creativa, demo de acuarelas en directo y música. Entre los invitados la ilustradora Juliabe, la artista María Cabañas (del estudio Customizarte), el color de Naranjalidad y las creaciones de Ana Jarén.

IED Madrid organiza durante ese día tres rutas guiadas por tres de los barrios del diseño de Madrid, Chueca, Barrio de las Letras y Oporto. Varios creadores residentes de estos barrios mostrarán su lugar de trabajo, explicarán los materiales y procesos que utilizan y responderán las dudas de los visitantes.

Por último, el Design Fest también contará con varias exposiciones en el edificio de su sede en el Palacio de Altamira, relacionadas con el trabajo de sus alumnos y el 25 aniversario del IED en España. Entre ellas, una intervención en la fachada donde puertas y paredes mostrará las fotos de sus alumnos más destacados, hoy en día diseñadores de moda, interiores y audiovisuales destacados en el panorama del diseño español. También habrá una exposición de carteles producidos durante estos 25 años de IED como actor de la vida cultural de las ciudades de Madrid y Barcelona, mostrando un recorrido por todas las actividades organizadas en este cuarto de siglo de vida.

En la exposición “Camino campo a través”, los alumnos de la Escuela de Design reflexionan sobre el significado del “cuerpo a cuerpo” buscando una definición propia. Es una interpretación y aplicación de los hallazgos de los alumnos, de la mano del Estudio Wanna One. También de la mano de estos alumnos habrá una instalación Dicroica, trabajada con este particular material de 3D: Este material, que produce destellos y cambios de color, es combinado con materiales secundarios que dotan al proyecto de estructura volumétrica y aportan tensión estructural, creando una pieza de arte.

La exposición fotográfica “Huellas de Viena” descubre los distintos movimientos artístico-culturales de la capital austriaca, que dotan de gran personalidad a la estética del diseño y la arquitectura de esta capital.

