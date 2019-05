La Clínica Rozalen expone las causas del dolor en las relaciones sexuales Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 16:08 h (CET) Para algunas mujeres mantener relaciones sexuales puede convertirse en una auténtica pesadilla. 1 de cada 10 sufren "dispareunia", dolor genital que puede aparecer antes, durante o después de las relaciones. Sentir molestias puede ser de lo más normal, pero si el dolor persiste, lo ideal es acudir a un especialista que determine las causas y ponga solución a estas dolencias sin tener que renunciar a la vida sexual. La unidad de suelo pélvico de la Clínica Rozalén ofrece todas las claves Los síntomas aparecen en el momento de la penetración y se identifican como un dolor molesto e incluso punzante que puede durar horas después de haber practicado sexo.

¿Qué puede provocar el dolor?

Las causas se pueden asociar a problemas estructurales, pero también psicológicos:

Sequedad vaginal, es muy frecuente. Se produce cuando no hay suficiente lubricación, por falta de los niveles de estrógeno o incluso por la ingesta de algunos medicamentos que frenan el deseo sexual.

es muy frecuente. Se produce cuando no hay suficiente lubricación, por falta de los niveles de estrógeno o incluso por la ingesta de algunos medicamentos que frenan el deseo sexual. Enfermedades o infecciones como la endometriosis, el prolapso uterino, las cistitis, las hemorroides o quistes en los ovarios.

como la endometriosis, el prolapso uterino, las cistitis, las hemorroides o quistes en los ovarios. Cicatrices tras cirugías pélvicas o tratamientos médicos.

Alteraciones del pH vaginal como dermatitis y reacciones alérgicas al haber usado productos erróneos como jabones perfumados o lubricantes.

como dermatitis y reacciones alérgicas al haber usado productos erróneos como jabones perfumados o lubricantes. Causas psicológicas. La ansiedad, el estrés, el miedo, la falta de excitación o deseo sexual y hasta las experiencias traumáticas del pasado son algunos de los trastornos que pueden provocar el dolor. ¿Qué soluciones hay?

En ocasiones se pueden llevar a cabo tratamientos para suelo pélvico. Son ideales para conocer la musculatura pélvica y aprender a controlarla. De esta forma se conseguirá relajar la vagina y aliviar el dolor. Sin embargo, la solución dependerá en todo caso de la causa:

Si se sufre sequedad lo ideal es usar estrógenos en forma de lubricantes e hidratantes vaginales ya que pueden ser la solución para evitar el dolor en el momento de la penetración.

lo ideal es usar estrógenos en forma de lubricantes e hidratantes vaginales ya que pueden ser la solución para evitar el dolor en el momento de la penetración. Para los problemas orgánicos el tratamiento dependerá tanto de la causa como de cada caso. Lo principal es acudir a un especialista, quien determinará el problema y lo tratará con fármacos o fisioterapia.

el tratamiento dependerá tanto de la causa como de cada caso. Lo principal es acudir a un especialista, quien determinará el problema y lo tratará con fármacos o fisioterapia. Si el origen es psicológico, se deberá recurrir a un experto en sexualidad o a un psicoterapeuta, quien ayudará a afrontar y superar el problema, así como a aumentar el deseo sexual perdido. Acerca de la Clínica Rozalén

Las Clínicas Rozalén nacen con vocación de acercar a España el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, desde un claro compromiso con la salud de vanguardia y la mejor atención al cliente. Nacidas de la mano del conocido Dr. Rozalén, en 1985, hoy disponen de 3 centros en continua innovación y estudio de las nuevas técnicas para la mejor asistencia y recuperación del paciente. Todas las áreas están respaldadas por médicos especialistas y fisioterapeutas especializados en cada una de las materias.

CLÍNICA ROZALEN

C/ O´Donnell, 49, 28009 Madrid

Tfno.: 915 04 44 11 Fax.: 915742228

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Carlos Domingo, 21, 28047 Madrid

Tfno.: 914 65 84 64 ‎ Fax.: 915742228

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Francisco Navacerrada, 10, 28028 Madrid

Tfno.: 913 61 31 41 Fax.: 915742228

UNIDAD DE SUELO PÉLVICO DOCTOR ROZALEN

C/ Fernán González, 15 bajo, 28009 Madrid

Tfno.: 915 04 44 11

Unidad de Suelo Pélvico Dr. Rozalén en Facebook

@clinicarozalen en Instagram

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo conseguir clientes en tu peluquería ​Es el momento de preocuparte de hacer tu sueño realidad y de conseguir clientes fieles que confíen ti porque tus cuidados son especiales El 89% de los españoles percibe que el estrés de sus compañeros influye en el lugar de trabajo, según Cigna Nuevo ciclo de charlas informativas en Pronaturas JMM cumplirá en 2019 su plan estratégico creciendo un 20% Tarot telefónico con pago seguro mediante PayPal o tarjeta de crédito El Tarot PayPal consiste en una consulta de tarot telefónico cuya tarifa puede pagarse por medio de la plataforma de pago electrónico PayPal