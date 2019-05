Tarot telefónico con pago seguro mediante PayPal o tarjeta de crédito El Tarot PayPal consiste en una consulta de tarot telefónico cuya tarifa puede pagarse por medio de la plataforma de pago electrónico PayPal Redacción Siglo XXI

miércoles, 8 de mayo de 2019, 17:09 h (CET) Los servicios de tarot telefónico han incrementado su demanda considerablemente tanto en España como en los Estados Unidos, y otros países. La creciente clientela y la competitividad de este tipo de industria ha dado cabida a nuevas facilidades para los clientes, tales como el Tarot PayPal y el Tarot VISA. Ambos brindan un sistema de pago seguro y fácil para los usuarios.



A pesar de todas las ventajas que las pasarelas de pago seguro ofrecen, no todos los servicios de tarot por teléfono cuentan con estas modalidades de pago. Uno de los servicios de tarot y videncia que proporciona pago seguro a sus consultantes, es Tarot y Videncia Cristina, tal y como lo pudimos constatar.



¿En qué consisten el Tarot PayPal y el Tarot VISA? Por su parte, el Tarot PayPal consiste en una consulta de tarot telefónico cuya tarifa puede pagarse por medio de la plataforma de pago electrónico PayPal.



Por otro lado, el Tarot VISA también es una consulta de tarot por teléfono cuyo pago se realiza a través de una pasarela de pago, usando una tarjeta de crédito o de débito.



PayPal es una empresa del rubro del comercio electrónico, que posee un sistema para realizar pagos y transferencias mediante Internet, sin tener que indicar los datos financieros al receptor. Para utilizar PayPal los usuarios solo necesitan poseer un correo electrónico.



El sistema que proporciona esta empresa, es veloz y seguro y permite que particulares, vendedores y compradores puedan enviar y recibir dinero en línea.



Funcionamiento de PayPal Las operaciones realizadas a través de PayPal son gratis, y el destinatario puede ser una persona o empresa con o sin cuenta PayPal, siempre y cuando cuente con un correo electrónico.



El primer paso es seleccionar la forma de pago: o Tarjeta de Crédito o Débito. o Saldo de la cuenta Paypal. o Saldo de la cuenta Bancaria.



El segundo paso consiste en el envío del dinero por parte de Paypal, sin proporcionar la información financiera al beneficiado.



El beneficiado recibe un mensaje de Paypal con respecto a los fondos, y para retirar o transferir el dinero a una cuenta de banco propia, deberá crear una cuenta Paypal (si no la tiene).



La seguridad que brinda PayPal en sus operaciones se debe a la tecnología de encriptación SSL de 128 bits.



La seguridad y facilidad que ofrece PayPal a sus usuarios constituyen sus principales ventajas.



Pasarela de pago La pasarela de pago es el servicio que ofrece un proveedor de de servicios de aplicación de comercio electrónico, el cual permite autorizar el pago a comercios o ventas online, o a comercios tradicionales.



Una pasarela de pago equivale al punto de venta físico, que se emplea en los comercios de estructura física.



Toda la data sensible manejada por la pasarela de pago, es cifrada. Esto garantiza que la información se transmita de forma segura entre el cliente y el vendedor.



Funcionamiento de la pasarela de pago

Cuando un cliente ordena un producto o servicio por medio de una pasarela de pago, esta realiza los siguientes pasos:

El cliente efectúa un pedido en un portal web por medio de un botón de Compra, o indicando la información de su tarjeta de crédito a un servicio Interactive Voice Response (IVR).



Cuando la orden se hace a través de un sitio web, el navegador web del cliente cifra los datos que van hasta el servidor web del vendedor. Usualmente, esto se realiza con el cifrado Secure Socket Layer (SSL) o Transport Layer Security.



El servidor del vendedor envía la data de la operación a su pasarela de pago, la cual cuenta con los datos de las cuentas del vendedor.



La pasarela de pago recoge la data de la operación y la envía al banco del vendedor.



El banco del vendedor remite la información de la transacción al banco del cliente para solicitar autorización.



El banco del cliente lee la solicitud de autorización, y responde a la pasarela de pago a través del banco del vendedor.



La respuesta incluye un código que indica si la operación fue aprobada o rechazada. Si fue rechazada, en la respuesta también se indica la razón.



Este proceso se realiza en pocos segundos de manera segura y transparente para el cliente.



Estos métodos de pago seguro son los implementados por los servicios de Tarot VISA y Tarot PayPal. Métodos utilizados por el equipo de videntes españolas lideradas por Cristina Romero, quienes han diseñado su servicio con la idea de proporcionar todas las facilidades a los clientes.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.



