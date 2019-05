MobileIron lanza la primera plataforma de seguridad enfocada desde la movilidad para un entorno Zero Trust

Presenta la tecnología con Inicio de Sesión 'Zero' para eliminar las contraseñas. Nueve de cada diez líderes en seguridad creen que, en un futuro próximo, los dispositivos móviles funcionarán como un ID digital para acceder a los servicios y a los datos corporativos MobileIron (NASDAQ:MOBL) presenta la primera plataforma de seguridad del sector enfocada desde la movilidad para un entorno 'Zero Trust'. El enfoque estratégico desde la movilidad que ofrece MobileIron permite un cumplimiento y protección de datos continuado, tanto en el dispositivo como en la red, con una correlación total entre las señales críticas para el 'Zero Trust': usuario, dispositivo, aplicaciones, redes y amenazas. Esto convierte al producto más utilizado del mundo –el dispositivo móvil– en su ID y forma de acceso seguro a los datos de la empresa. Esta plataforma va más allá de la administración de identidades y de los modelos 'gateway', ya que utiliza un conjunto más completo de atributos antes de otorgar el acceso.

Al utilizar los dispositivos móviles como ID, las organizaciones sustituyen la contraseña por una alternativa segura y fluida. MobileIron está introduciendo una revolucionaria experiencia de Inicio de Sesión «Zero» (ZSO, por sus siglas en inglés) basada en su plataforma líder de Administración Unificada de Puntos de Conexión (UEM) y con la tecnología de la solución MobileIron Access. El Inicio de Sesión 'Zero' abre paso a una nueva era en la autenticación del usuario.

El Inicio de Sesión «Zero» elimina por completo las contraseñas como método de autenticación del usuario, a diferencia del Inicio de Sesión Único (SSO), que sigue requiriendo al menos un nombre de usuario y una contraseña. En 2017, MobileIron allanó el camino para el Inicio de Sesión 'Zero' en la empresa gracias a su producto Access, que permitía el Inicio de Sesión 'Zero' para acceder a los servicios en la nube en dispositivos gestionados. El presente lanzamiento amplía esta prestación, al hacer que desde cualquier dispositivo, gestionado o no, se pueda acceder sin contraseñas a los servicios en la nube utilizando el dispositivo móvil como una ID segura de usuario.

"La tecnología móvil se ha convertido en el centro de nuestra vida,tanto personal como profesional. A partir de ahí, surge la necesidad de ofrecer una solución de seguridad para empresas orientada a la movilidad» explica Simon Biddiscombe, director General de MobileIron. «Nosotros ofrecemos esa solución, al transformar el dispositivo móvil en su ID y en su forma de acceso a los datos de la empresa. Y no nos quedamos ahí, pues además estamos eliminando las contraseñas para todos los dispositivos, sean gestionados o no, ya que pensamos que el inicio de sesión único no precisa de ese único inicio de sesión".

El Inicio de Sesión 'Zero' soluciona los tres problemas inherentes a las contraseñas. Como explica Andras Cser, analista principal de Forrester Research: "en primer lugar, las contraseñas suponen un riesgo de seguridad porque se pueden piratear muy fácilmente; además, la reutilización de contraseñas puede dar lugar a una avalancha de infracciones. En segundo lugar, el restablecimiento de contraseñas genera unos considerables costes operativos de asistencia técnica. En tercer lugar, la autenticación de contraseñas suele ser el principio de una mala experiencia de usuario, especialmente en entornos móviles" (Forrester: Understand The State Of Identity And Access Management, 2018 To 2019). El Inicio de Sesión 'Zero' elimina las molestias y los gastos de las credenciales de usuario tradicionales y las sustituye por una alternativa de autenticación fluida y segura.

La empresa sin contraseñas lleva muchos años siendo una promesa sin cumplir. De hecho, según una encuesta de IDG de abril de 2019 realizada entre responsables de seguridad, el 86 % eliminaría las contraseñas si pudiera. Esta misma encuesta concluyó que nueve de cada diez líderes en seguridad creen que, en un futuro próximo, los dispositivos móviles funcionarán como una ID digital para acceder a los servicios y a los datos corporativos.

La plataforma de seguridad MobileIron está basada en las galardonadas prestaciones, líderes en el sector, de la Administración Unificada de Puntos de Conexión (UEM) con tecnologías adicionales 'Zero Trust', como el Inicio de Sesión 'Zero' (ZSO), la Autenticación Multifactor (MFA) y la Defensa ante Amenazas Móviles (MTD). Todos ellos hacen posible una experiencia de usuario fluida y segura, al garantizar que solo los usuarios, dispositivos, aplicaciones y servicios autorizados puedan acceder a los recursos corporativos.

MobileIron tiene como visión revolucionar la autenticación corporativa con una experiencia de ID móvil e Inicio de Sesión 'Zero' en cualquier servicio, desde cualquier dispositivo, sistema operativo y lugar. Esta idea se transformará en una realidad en junio de 2019, cuando el Inicio de Sesión 'Zero' de MobileIron para dispositivos no gestionados esté disponible desde dispositivos iOS. Estas prestaciones llegarán también a los dispositivos Android a finales de este mismo año.

Sobre MobileIron

MobileIron está redefiniendo la seguridad corporativa con la primera plataforma de seguridad del sector enfocada desde la movilidad para afrontar el nuevo entorno 'Zero Trust', basada en la Administración Unificada de Puntos de Conexión (UEM) para segurizar el acceso y proteger los datos en todos los ámbitos de la empresa sin perímetro. Para más información visite www.mobileiron.com.