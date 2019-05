VIVA, una experiencia única en el corazón de la ciudad de Barcelona Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 13:22 h (CET) Jóvenes talentos de la peluquería y la estética ofrecen servicios personalizados en la zona de L’Illa Diagonal Hace poco más de dos años, el equipo formado por los estilistas Christian González y Lidia Cortés y la esthéticienne Aroa Zaragoza, todos ellos jóvenes, pero con más de 15 años de experiencia en el sector, se instalaron en un local de la calle Taquígraf Garriga, muy cerca de la Avenida Sarrià de Barcelona. Allí, en plena zona de influencia de L’Illa Diagonal, crearon el salón VIVA, un centro que va más allá de la imagen, y que además de la estética, también ofrece un bienestar emocional.

El nombre del salón, VIVA, puede llamar la atención. ¿Por qué VIVA? Hay que buscar su origen en la experiencia integral que ofrecen sus responsables: cuidar de la imagen, desde luego, pero también de la mente y del espíritu, con unos servicios totalmente personalizados.

“Lo que queremos es que el cliente VIVA una experiencia en nuestro salón. Escuchamos sus necesidades, sus gustos y preferencias, estudiamos sus facciones, la calidad y tipología de su cabello, y tras ese análisis le hacemos y proponemos el diagnóstico que sea más adecuado para su imagen”, explica Christian González. Una fórmula que podría denominarse I+i+d, esto es, Innovación+imagen+detalles.

“Y naturalmente, lo que buscamos es que el cliente se vaya con una experiencia WOW”, añade Lidia Cortés, porque “un buen corte puede cambiar de forma, pero nunca se deforma”.

El salón VIVA en el que se puede vivir esa experiencia WOW es un espacio blanco, relajado y confortable, que incluye zona de vegetación y música chill-out, y que abarca todo tipo de clientela. Debido a su larga trayectoria, el equipo de VIVA es capaz de tocar todos los estilos, desde las tendencias más actuales hasta los gustos más convencionales.

Eso hace que, en ocasiones, familias enteras acudan al centro, desde los niños más pequeños, o la juventud más actual y vanguardista, hasta la mediana edad y sus mayores.

Los servicios más demandados

¿Y cuáles son los servicios más demandados? En peluquería, los más solicitados son los efectos de color, los cortes y los recogidos, alargar la melena con extensiones, y las queratinas. Todo ello utilizando siempre primeras marcas, como por ejemplo Goodwell para el color, Moroccanoil para la salud capilar, y Olaplex para el tratamiento de cabello en general.

En cuanto a los servicios estéticos, en pestañas y cejas, las posibilidades pasan por tinte y diseño de cejas, extensiones de pestañas una a una o volumen ruso, aplicación de pestañas postizas, etc. Y en maquillaje, recogidos y tratamientos faciales, se puede optar por maquillaje súper natural o de día, de noche o de fiesta, de novia, “beauty parties” para grupos reducidos, etc. En todos estos tratamientos también se ofrecen servicios a domicilio y cursos de automaquillaje personalizados.

Pero no hay que olvidar otros servicios que también ofrece el salón VIVA, como los tratamientos faciales y corporales personalizados, masajes con aromaterapia y terapias energéticas (reiki, reprogramación quántica...), manicura y pedicura, y depilación, tanto femenina como masculina.

“Lo que buscamos, en definitiva, es ofrecer una belleza emocional. Encontrar un equilibrio entre lo físico y lo emotivo”, concluye Aroa Zaragoza.

Y es que, tal y como asegura el lema de VIVA, “la belleza interior debe reflejarse en el exterior”. Y si además el asesoramiento es gratuito, sin compromiso, ¿qué esperas para vivir la experiencia VIVA?

