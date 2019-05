El Mercadillo del Gato vuelve esta primavera al Hotel Palace Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 12:58 h (CET) Después de más de 56 ediciones y de 1.800.000 visitantes, el Mercadillo del Gato regresa esta primavera con más de 55 expositores con la mejor moda, calzado, joyas, cosmética, decoración, arte y mucho más. Las ediciones se realizarán del 23 al 26 de mayo y del 7 al 9 de junio y tendrán lugar en el emblemático hotel The Westin Palace (Plaza de las Cortes esquina Plaza Cánovas del Castillo), con un horario ininterrumpido de 11 a 21h. Además, contará con entrada libre para sus asistentes Después de más de 56 ediciones y un millón ochocientos mil visitantes, el Mercadillo del Gato se ha consolidado como el referente en el mundo de los Pop Ups efímeros en moda y tendencias de la capital. Su éxito radica en su respuesta a la esencia de los mismos: la oferta durante un período corto de tiempo de artículos muy exclusivos y alejados de los circuitos comerciales.

El Mercadillo del Gato reúne de esta manera firmas que sólo pueden encontrarse en tiendas muy contadas, creadores a pequeña escala y colecciones limitadas.

Algunos de los artículos destacados que se pueden encontrar en los más de 55 expositores presentes en cada una de las ediciones de primavera son, desde exclusivas esencias y perfumes naturales, hasta camisetas personalizadas, apoyando diferentes causas sociales.

En esta edición del Mercadillo del Gato se podrá disfrutar de la temporada con los tejidos más coloridos e innovadores, los complementos más sofisticados, y las joyas y la bisutería que marcan las últimas tendencias.

Por último, cabe destacar que en esta edición del Mercadillo del Gato habrá espacio para los hombres, con todo tipo de complementos: gafas, relojes, plumas estilográficas, cinturones, etc. Y también para los más pequeños, que tendrán a su disposición diferentes colecciones desde los 3 meses hasta los 10 años.

En definitiva, si se quiere encontrar algo original y diferenciarte al resto, o bien sorprender a alguien con un obsequio único, el Mercadillo del Gato es el lugar.

Los datos:

Del 23 al 26 de mayo/ Del 7 al 9 de junio

Horario: de 11 a 21 horas (ininterrumpido)

Hotel The Westin Palace Madrid (Pza. de las Cortes esquina Pza. Cánovas del Castillo).

Entrada libre. Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”) es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián. Todo un placer para sus fieles visitantes.

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía, etcétera.

https://www.mercadillodelgato.es/

