16º Edición del Foro Europeo Digital

miércoles, 8 de mayo de 2019, 12:26 h (CET) El 6 y 7 de junio en el entorno evocador del Real Colegio de Lucca, se celebrará el 16º European Digital Forum. Se hablará de 5G - UHD - STREAMING - SWITCH OFF - BLOCKCHAIN - MEDIOS GLOBALES Comunicare Digitale se enorgullece en anunciar los próximos eventos en LUCCA 2019, programados para el 6 y 7 de junio en el entorno evocador del Real Colegio.

El Foro Europeo Digital celebra las 16º ediciones, desde que, en 2004, nació en el sugerente escenario de Villa Bottini en Lucca.

En 15º ediciones, 590 ponentes que representan a 42 países, 4,140 delegados y 852 compañías europeas han creado un Think Tank de alto nivel, una red profesional reconocida, siempre llena de novedades.

La edición 2019 da un nuevo paso en adelante por los temas a tratar, los ponentes que asistirán y los nuevos escenarios que serán tratados, incluyendo el 5G, UHD, SAT, STREAMING, OTT, PIRACY y COPYRIGHT, FUSIÓN y MEDIOS GLOBALES, VR / AR, NGX y el próximo SWITCH OFF.

Una vez más, se renueva la colaboración con ULTRA HD FORUM ITALIA, la principal asociación de la cadena de producción de la industria italiana, que reúne a las principales compañías de televisión, medios y tecnología, a la vista del lanzamiento del nuevo UHD BOOK v.1.0.1. En la edición de 2019, regresa el Centro de Tecnología, un escaparate de la excelencia y avances de la industria. Y se presentarán los primeros datos del Proyecto 5GCity, que ve la participación de las ciudades de Barcelona, Bristol y Lucca.

La participación es gratuita, limitada a las primeras 300 inscripciones: www.forumeuropeo.tv/sign-lucca-2019 . Los primeros 30 ponentes ya han sido anunciados y llegarán a 45 en los dos días de Lucca.

