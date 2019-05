eCongress Málaga 2019: Vuelve el evento de referencia para eCommerce, social media y marketing digital Comunicae

miércoles, 8 de mayo de 2019, 11:03 h (CET) Desde hace ya siete años, la ciudad de Málaga vive un idilio permanente con las nuevas tecnologías y el marketing digital. Y todo gracias al eCongress Málaga, el mayor evento sobre ecommerce, social media y marketing digital del sur de Europa Por séptimo año consecutivo llega eCongress Málaga, un referente para profesionales que utilizan las nuevas tecnologías para la venta y el marketing, tratando todo lo relacionado con ecommerce, social media y marketing digital. El éxito de las 6 primeras ediciones, por las que han pasado 100 profesionales y más de 3.100 asistentes, lo ha consolidado como el principal evento del sur de Europa en este ámbito.

El 7º eCongress Málaga, que se llevará a cabo el sábado 18 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, está organizado por b&d eventos y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, caracterizado por ser punto de encuentro para profesionales o visitantes que quieren estar a la última en el sector, además de seguir ampliando su formación académica a través de los contenidos que brinda el evento.

Durante las sesiones de mañana y tarde tendrán lugar las conferencias por parte de los profesionales más importantes del marketing, social media y ecommerce sobre innovaciones y tendencias que marcarán el futuro del mundo digital:

Luis M. Villanueva (Webpositer)

(Webpositer) Gemma Muñoz (El Arte de Medir)

(El Arte de Medir) José Facchín (Webescuela)

(Webescuela) Lara Isabel Rodríguez (ESL)

(ESL) Ernesto Caccavale (Open2-China ecommerce y Ex Grupo Alibaba)

(Open2-China ecommerce y Ex Grupo Alibaba) Carolina González (EX CM la Policía / responsable de redes Presidencia del Gobierno)

(EX CM la Policía / responsable de redes Presidencia del Gobierno) Marian Canalda ( Socialmood)

Socialmood) Javier Muiña (Ikea España)

(Ikea España) Daniel Moreno López (NH Hotels)

(NH Hotels) Carlos Molina (Tidart)

(Tidart) Juanma Ramírez (McCann Worldgroup España) Las ponencias del eCongress Málaga se complementarán con talleres formativos de carácter práctico, que permitirán a los asistentes adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos de forma inmediata. En concreto, se han previsto 4 talleres:

Diagnóstico de éxito en entornos digitales

Cómo optimizar los tiempos de carga de una web

Cómo gestionar la publicidad en una web o blog

Claves para potenciar la publicidad online y crecer en Google y Facebook. eCongress Málaga también ofrece la posibilidad de hacer negocio en área de exposición de las empresas, donde se encontrarán compañías de referencia (Grupo Trevenque, ESESA, Nivel de Calidad, Raiola Networks, The Moneytizer, Leolytics, Kschool, Unicaja Banco, PayPal, Promálaga, PadInTheCity, RankingCoach, Idento, Tidart, Diputación de Málaga, Diario SUR, Turismo Andaluz, Internalia Group…). Para fomentar la interacción y sinergias entre todos los asistentes se llevará a cabo el Networking mientras disfrutan de la tradicional Cerveza Victoria.

En su última edición obtuvieron más de 29,5 millones de impactos en Twitter y fueron Trending Topic nacional en un par de horas, así que tanto si se es pequeña o mediana empresa, como si se siente apasionado por el marketing digital y las nuevas fórmulas de negocio online, ya se puede registrar para acudir a uno de los mayores eventos del año.



Info y entradas en http://www.econgressmalaga.es

