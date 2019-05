Las reparaciones del futuro pasan por un cliente 100% conectado, según Reparatucoche.com Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 17:25 h (CET) Conectado, exigente, poco fiel y buscador de experiencias. Según Reparatucoche.com el reparador del futuro será un cliente 100% conectado que valorará el ahorro online logrado en la reparación y, sobre todo, cuestiones como la rapidez de la cita, la personalización del presupuesto y la reducción del tiempo de estancia en taller Reparatucoche.com y el grupo MKD Automotive han realizado una investigación en la que se habla del coche conectado, big data aplicado a la reparación y la logística del recambio y la citación en taller solo con la voz.

En esta investigación se ha descubierto que los coches del futuro no solo cambiarán en su forma y repostaje, con ellos se modifican las necesidades del propio conductor y los requisitos de reparación. Reparatucoche.com se ha centrado en la digitalización de un proceso tradicional basado en la confianza y la cercanía que, actualmente, está pasando al mundo online. Este eslabón pendiente se trata del hecho de acudir al taller.

El cliente lo demanda

A la plataforma online líder en reparaciones y adaptaciones de vehículos a GLP, llegan a diario usuarios que solicitan un presupuesto al instante, proceso de reparación ágil, que la avería se solventen sin alterar sus planes y en el menor tiempo posible, le recojan el coche y se lo entreguen reparado, tenga en su dispositivo toda la información de la reparación… Y, además, cuente con todas las posibilidades de pago de cualquier ecommerce convencional, sin olvidar la financiación.

Se prevé un cambio en la automoción mayor en la próxima década que en los últimos 50 años. Cambian las tecnologías de los vehículos, surgirán nuevos combustibles alternativos y, será el propio coche el que, finalmente, gestione la petición de la cita directamente con su agente de reparación.

La conectividad

Los componentes y recambios de los vehículos más modernos ya recaban y comparten datos y es un hecho que se finalizará por democratizar. Los vehículos contendrán información acerca de la vida útil de cada componente, así como las averías repentinas de estos. Aparecerán centralitas hiperrevolucionadas que, no solo se comunicarán con ellos y harán que el vehículo se detenga, sino que estarán capacitadas para comunicarse directamente con el taller.

Con el auge de nuevos modelos de renting y carsharing es probable que, a medio plazo, ya no se comprarán vehículos.

La clave estará en la información y las investigaciones de Reparatucoche.com insisten en ello. Los talleres deberán contar con profesionales de mecánica, pero también de datos. El taller podrá anticiparse, crear modelos de comportamiento según el tipo de vehículo y realizar reparaciones más eficaces en el menor tiempo posible. Vienen nuevos tiempos. Cambia el cliente, cambia la tecnología, cambia el modelo de uso y, por su puesto, cambiarán los combustibles.

Un nuevo modo de gestionar la mecánica y el mantenimiento ante un nuevo tipo de cliente. Lo llaman “reparaciones del futuro” al inicio, pero la realidad es que la reparación del futuro ya está aquí.

REPARATUCOCHE.COM

Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B, lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.

Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.

Por su parte, MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting, como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.

MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive, enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal fondo de inversión europeo, ARDIAN.

