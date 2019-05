DisfracesMimo: Invierte 200.000 € en marketing y seo Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 17:14 h (CET) La empresa DisfracesMimo cada vez más está invirtiendo dinero para su estrategia en el mundo de internet. Nada más y nada menos que unos 200.000 € para el tema del marketing, redes sociales y el seo. Donde darán las palabras más buscadas en internet de cara a las campañas más fuertes, como son Halloween, Carnaval o Navidad DisfracesMimo dará las mejores ideas para como hacer que la empresa funcione, ya puede ser para el mundo de los disfraces como el de ropa, juguetes o la tienda online donde más guste comprar. Siempre está al alza que la gente compre por internet, cada vez más.

Presentan algunas de las estrategias que en cuestión de seo, marketing y redes sociales son las más importantes de cara a hacer una mejor tienda online para cualquier empresa que empiece o que quiera empezar un negocio.

Seo: las palabras más buscadas

Sin duda el mundo del seo en internet es un factor muy importante, ya que subiendo posiciones en las palabras más importantes en el mundo de las campañas de disfraces, DisfracesMimo se vería muy favorecido en España. Por eso cada vez más se está innovando en I+D y sobre todo en las redes sociales como en Facebook y en Instagram.

Las palabras en el seo más importantes son:

Disfraces: donde este momento la empresa DisfracesMimo está en los primeros puestos y es la palabra con más búsquedas en internet y España.

Disfraz: es una palabra muy genérica y sobre todo está palabra es la más buscada en google durante todo el verano y primavera.

Disfraces Halloween: donde la campaña de Halloween es una de las campañas de disfraces más fuerte a la hora de vender en España. El 25 % de la facturación de todo el año se encuentra en el día 31 de octubre. Los niños se cogen su mejor disfraz de Halloween y van pidiendo caramelos por las casas.

Disfraces Carnaval: está palabra en el mundo del seo es super importante, ya que durante todo el año la gente busca disfraces de carnaval o disfraces para carnaval. Donde si tiene la gente un evento o cumpleaños, solo con buscar en google.es disfraces de carnaval se vera reflejado las mejores tiendas de disfraces online en España. El 50 % de la gran facturación de todo el año se encuentra en los carnavales.

Tienda de disfraces: está palabra es muy importante a la hora de hace el "seo long tail" ya que no solo se busca la palabra tienda de disfraces solo, sino tienda de disfraces barcelona, tienda de disfraces valencia, tienda de disfraces madrid, etc.

Comprar disfraces: está palabra aunque tenga algo menos de búsquedas, pensar que incluye la palabra comprar y en cualquier tienda online, es muy importante potenciarla. Les Genera muchos beneficios a la hora de hacer venta en la pagina web que tengáis. DisfracesMimo.com lleva muchos años en el sector de los disfraces y complementos para fiestas. La empresa DisfracesMimo genero un estudio antes de empezar a hacer seo y hay que analizar mucho las palabras más importantes a la hora de obtener trafico durante todo el año.

Disfraces medievales: está palabra es muy importante de cara a el verano. Porque ultimamente se están celebrando muchas bodas medievales y cada persona tiene que ir con su disfraz medieval, tanto si se es mujer como hombre. Si los hijos tienen que ir tambien disfrazados, les gustara mucho más ir a está boda medieval, ya que se celebran en un tipo castillo y el banquete está preparado para disfrutar de la época de los caballeros y las damas medievales.

Marketing y redes sociales

En Disfraces Mimo el marketing es uno de los factores muy importantes a la hora de potenciar la marca y darse a conocer en las redes sociales más importantes y más buscadas en España.

En facebook y instagram es donde DisfracesMimo más invierte a la hora de darse a conocer en las redes sociales. Unos 80.000 € de inversión para que a la gente que le guste las fiestas de disfraces. Cuando busquen en el facebook o vean fotos y videos en instagram, siempre las empresas más fuertes estén presentes a la hora de darse a conocer.

En el marketing uno de los factores muy importantes es que tipo de estrategia presenta una empresa para darse a conocer de la mejor manera y es uno de los factores que más se invierte dinero. Las notas de prensa y los email Disfraces Mimo invierte más de 120.000 € en los mayores medios y en mandar los mejores email a los más de 10.000 clientes que tienen.

DisfracesMimo

La empresa DisfracesMimo está siendo en España la mayor tienda de disfraces online para que nadie les falte su disfraz más original y divertido para las campañas más fuertes, como en Halloween, carnaval, navidad o incluso para despedidas de solteros o fiestas medievales.

Su meta en el mundo de las ventas de disfraces online es llegar a todos los grupos y familias que se quieran disfrazarse en algún evento que tengan o que el colegio de los niños o la empresa donde trabaja, haya pensado en que todas las personas quieran disfrazarse con disfraces y complementos y que piensen siempre en la empresa DisfracesMimo.

"Vive tu fiesta de disfraces con alegría y diversión"

