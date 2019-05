Automatización del Marketing: qué es y ventajas para las empresas Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 16:46 h (CET) Consiste en el uso de software o servicios web para ejecutar, gestionar, centralizar y automatizar las acciones de marketing digital. Súmate indica cuáles son las diferencias entre Marketing Automation e Inbound Marketing La Automatización del Marketing o el Marketing Automation es un término que ya lleva varios años en boga en el ámbito empresarial. Consiste en unificar, centralizar y gestionar con mayor eficiencia y profundidad el conjunto de las técnicas o acciones de una estrategia de marketing digital, dando a la herramienta ciertas directrices para automatizar las acciones.

Súmate, agencia internacional de Marketing Digital, afirma que a través de la automatización del marketing se pueden centralizar y gestionar desde una misma plataforma técnicas como el Email Marketing, el Community Management, la Gestión y la Distribución de Contenido (Content Marketing) o el lanzamiento de Publicidad en Redes Sociales, como también el Inbound Marketing, dejando mucho más tiempo y recursos para que las empresas se enfoquen en la parte estratégica de su negocio y del marketing.

Es un término que suele confundirse erróneamente con Inbound Marketing o Marketing de Atracción, siendo este un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas, cuya finalidad es captar clientes, reducir su coste de adquisición y alargar su ciclo de vida. Esto se logra a través de una estrategia muy precisa para llegar a los perfiles de cliente ideal (Buyer Persona), detectar cómo hacer que lleguen a la empresa (Buyer’s Journey), informarles en el momento adecuado de lo que necesitan saber (Lead Nurturing) y derivar solo a los más propensos a la compra al departamento Comercial para el cierre de los negocios (Inbound Sales). Todo ello se complementa con técnicas ya conocidas, con un enfoque novedoso, como puede ser la gestión y la publicidad en Redes Sociales, el Marketing de Contenidos, el CRM Management e, idealmente, el Marketing Automation.

Por lo tanto, la diferencia es que, mientras Inbound es una serie de tácticas para atraer, convertir y fidelizar a los clientes, Marketing Automation es la técnica que se usa para automatizar todas las acciones del marketing digital, para la que se pueden utilizar herramientas integradas y muy completas como HubSpot, InfusionSoft, o SalesManago.

Según Súmate, los beneficios del Marketing Automation, son entre otros:

Llevar una estrategia de Inbound Marketing

Centralizar todas las acciones de marketing digital

Creación de campañas de Email Marketing segmentadas y personalizadas

Aumento del ciclo de vida de los clientes

Limitación e incluso eliminación de las tareas repetitivas y de bajo valor

Fidelización de clientes

Reducción de costes

Seguimiento detallado, centralizado y en tiempo real del impacto de las acciones

Creación de procesos de información y asesoramiento automáticos a los potenciales clientes (lead nurturing)

Entrega del contenido idóneo, al usuario correcto y en el momento adecuado.

La identificación automática de los contactos o leads preparados para recibir una oferta comercial (con Lead Scoring) Por todo esto, la mejor forma de conseguir nuestros objetivos de negocio y de marketing conllevaría la mezcla del Inbound Marketing y la Automatización del Marketing, como se muestra anteriormente. De este modo, se obtiene una manera eficiente de convertir los leads en clientes y cuidar la relación con ellos a largo plazo. Súmate, ayuda y aconseja a profesionales para evaluar la mejor estrategia para las empresas.

Sobre Súmate

Súmate es una agencia de marketing digital internacional fundada en 2011 en Salamanca por Roald Schoenmakers y Daniel Borrego. Entre sus servicios ofrece SEO, SEM, publicidad en redes sociales, marketing de contenidos, Inbound Marketing y Diseño Creativo, adaptándose siempre a los mercados europeos e internacionales. Para ello, Súmate cuenta con una plantilla de más de cincuenta especialistas que prestan sus servicios en más de veinte idiomas. Súmate, además, es una empresa certificada como PYME innovadora por el Ministerio de Economía y Competitividad y galardonada con varios premios y distinciones.

