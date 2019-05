Fersay inaugura un nuevo corner en Villafranca de los Barros, Badajoz Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 16:33 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar Dentro de la alianza de colaboración entre grupo Vere, s.a y grupo Fersay, se ha abierto un nuevo córner en la tienda situada en la calle larga, 9, de la población de Villafranca de los Barros (Badajoz)

Esta tienda ofrecerá un servicio completo e integral en su localidad y alrededores, diferenciándose así de sus competidores.

Además por el hecho de ser un corner Fersay y estar identificado como tal, pasa a beneficiarse de las recogidas de productos Fersay que hagan los consumidores Online desde la web, entrando así en la omnicanalidad en accesorios, consumibles, repuestos y todo lo que gire alrededor de los productos acabados de electrónica y electrodomésticos.

Asistieron a esta inauguración de esta nueva etapa por parte de Fersay D. Jose Carrasco, gerente de Fersay y su director comercial, D. Alberto Morón y por parte de la tienda, D. Ángel Nieto y Dña.Mari Carmen Macías.

Estas tiendas ofrecerán un servicio completo e integral en su localidad, derivando a su vez a los clientes particulares que pidan por la web de Fersay, a recoger sus pedidos al nuevo espacio Fersay, generando así mayor tráfico de gente en la tienda.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 5.500 clientes, una facturación de 11,1M€ en 2018 y una experiencia de más de 39 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a 37 países.

Fersay propone un modelo de autoempleo a largo plazo que, con una inversión inicial que no supera los 30.000 €, cubre un mercado de gran demanda que no sabe de estacionalidad ni modas y que posee unos márgenes que garantizan el éxito de la franquicia.

