Solán de Cabras vuelve a teñirse de rosa en la Carrera de la Mujer de Madrid

Solán de Cabras participará en la Carrera de la Mujer de Madrid con su botella rosa solidaria el domingo 12 de mayo Solán de Cabras, el agua de Mahou San Miguel, continúa reforzando su compromiso con la sociedad con su colaboración en la decimosexta edición de la Carrera de la Mujer. Un año más, las calles del centro de Madrid se volverán a teñir de rosa para disfrutar del evento deportivo femenino más grande de Europa y que tendrá lugar el próximo domingo 12 de mayo.

Solán de Cabras se suma a esta fiesta del deporte femenino, y estará presente repartiendo su botella rosa entre todas las participantes. Esta botella representa el apoyo de la marca a las mujeres que padecen cáncer de mama y a sus familiares. La compañía, mantiene desde hace seis años una sólida colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que se traduce en la donación de minutos de asistencia psicológica a pacientes de cáncer y sus familiares.

El recorrido, de 6,3 km, dará comienzo en C/ Princesa, Plaza de España, Gran Vía, C/ Alcalá, Puerta del Sol, C/ Mayor, C/ Bailén, Palacio Real, Paseo del Pintor Rosales, C/ Ferráz, C/ Marqués de Urquijo y tendrá su fin en el Paseo de Camoens.

El resto de fechas y lugares del circuito de la Carrera de la Mujer son: Vitoria el 9 de junio, Gijón el 16 de junio y ya tras el verano la Carrera de la Mujer visitará A Coruña el 22 de septiembre, Sevilla el 6 de octubre, Zaragoza el 20 de octubre y para terminar, se llevará a cabo una celebración el 10 de noviembre en la ciudad condal en la que participarán 35.000 personas.

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte de Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta con una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 13% y el 20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural.Recientemente, ha incorporado a su portafolio Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y Solán de Cabras Antiox, una gama de aguas con beneficios funcionales pensadas para ayudar a reforzar las defensas y cuidar la piel y el cabello.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. Dispone de 11 fábricas de cerveza –ocho en España, una en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua y un equipo cercano a los 3.200 profesionales. Cuenta con 129 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890 y continúan con la adquisición de San Miguel en 2000, la incorporación de la marca canaria Reina en 2004, la de Cervezas Alhambra en 2007 y la de Solán de Cabras en 2011. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, con productos pioneros en su categoría, y una variada gama de cervezas internacionales y marcas de agua. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para su desarrollo y está presente en más de 70 países.

