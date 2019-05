Llegan los primeros Desafíos de mitad de temporada a League of Legends Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 16:19 h (CET) El evento de Trials 2019 empezó el pasado 2 de mayo y concluirá el 3 de junio. El Consejo, La Cábala, La Unión y La Guerrilla son las cuatro casas que competirán por tener el mayor número de puntos y alzarse con la victoria. Los miembros de la casa ganadora recibirán recompensas únicas Riot Games ya ha presentado el próximo evento importante de League of Legends: Trials 2019. Se trata de una emocionante competición entre cuatro casas distintas: El Consejo, La Cábala, La Unión y La Guerrilla . Cada invocador se unirá a una de ellas y peleará en la Grieta para sumar todos los puntos que pueda a su casa. El 3 de junio se hará el recuento final y se determinará el bando ganador.

Los puntos se consiguen a través de misiones especiales para Trials 2019. La primera tanda de misiones ha sido introductoria, para presentar cada casa. Será el 8 de mayo cuando empiecen las verdaderas misiones del juego y de visionado del Mid-Season Invitational 2019.

Durante el evento, cada semana se publicará un recuento de marcadores para que los jugadores sepan la posición de sus respectivas casas. Asimismo, se repartirán puntos entre los miembros, los cuales irán en aumento cada semana para facilitar las opciones de remontada.

Una vez finalizado el evento, el 3 de junio, los invocadores de la casa ganadora recibirán varias recompensas únicas: un emoticono dorado del bando que representan, un golpe final para el juego y un icono.

Hay que destacar que cada casa tiene distintas características y tipos de jugadores. De esta forma, los invocadores podrán saber qué grupo es el más adecuado dependiendo de su manera de comportarse en la Grieta.

En El Consejo destacan por su forma de pensar estratégica y su cuidadosa planificación. Hacen gala de una gran inteligencia que consigue ganar partidas a través de una buena toma de decisiones.

En La Cábala se caracterizan por una actitud innovadora y original. Son esa clase de jugadores que no se conforman con los campeones que juega todo el mundo, sino que buscan sus propias estrategias y tratan de crear cosas nuevas.

Por otro lado, en La Unión se basan en el trabajo en equipo. Aquellos invocadores que no quieren ver ni en pintura la palabra rendirse y buscan llegar a la victoria colaborando con sus compañeros, deberían estar en esta casa.

Por último, La Guerrilla cuenta con los jugadores más agresivos y habilidosos. Destacan por crear jugadas individuales que pueden desequilibrar la balanza a su favor.

Para ayudar a los invocadores a tomar la decisión, Riot ha creado una encuesta mediante la que determinan la casa que mejor le va a cada uno. Sin embargo, la última decisión la tomará el propio jugador. Es importante resaltar que, una vez elegido un bando, no se podrá cambiar.

Trials 2019 servirá para demostrar qué estilo domina en League of Legends y, para ello, cada casa contará con jugadores profesionales que estén compitiendo en el MSI, como Faker en La Cábala, Ning en El Consejo, Jankos en La Unión o Mata en La Guerrilla.

Por parte de España, un creador de contenido distinto capitanea cada casa. Ethieen en La Cábala, Jacky en El Consejo, ElmilloR en La Unión y Zeling en La Guerrilla.

Cuatro casas, cuatro estilos de juego distintos y solo un ganador. Los primeros Desafíos de mitad de temporada han comenzado y prometen ser apasionantes.

