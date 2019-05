Talio firma acuerdo con Open Cloud Factory para comercializar sus soluciones de Seguridad Digital Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 15:57 h (CET) Talio, consultora especializada en soluciones tecnológicas integrales, ha firmado un acuerdo con Open Cloud Factory (OCF), fabricante de soluciones de seguridad digital para el ámbito IT y OT, para la comercialización de sus soluciones tecnológicas Actualmente las organizaciones tienen un problema en cuanto a la Visibilidad,Control y Acceso a su red, bien sea por dispositivos móviles o equipos que puedan traer las personas de la organización, invitados, o incluso intrusos. No sabiendo lo que está conectado ni cómo gestionarlo. De esta inquietud nació la alianza Talio – Open Cloud Factory y su producto OpenNAC Enterprise, catalogada por Gartner como solución líder europea en tecnología NAC (Network Access Control).

Open Cloud Factory proporciona visibilidad y control completa de todos los activos y dispositivos conectados a la red corporativa. OCF durante el pasado año 2018 apostó por mostrar una estrategia común de seguridad digital que englobe tanto el ámbito IT ( Information Technology) como OT ( Operational Technology).

Después de un año trabajando con ella, desde Talio están convencidos de su potencial para hacer que cualquier organización pueda ver lo que tiene conectado a su red, clasificarlo, controlarlo y segmentarlo en muy poco tiempo y con un coste muy razonable.

En declaraciones de Ismael Medina Coordinador General de Talio :"a través de la integración de este servicio en nuestra cartera de soluciones ofrecemos a nuestros clientes una solución de seguridad digital de base desde la cual podemos ir construyendo una estratégica de seguridad más robusta con nuestros clientes. Sabemos que el gran valor nuestro es hacer llegar estas soluciones innovadoras y vanguardistas a nuestros para que tengan un impacto real en su día a día".

"Dentro de nuestro plan estratégico de canal, Talio cumple con nuestras líneas de estrategia, alineándose perfectamente con nuestro plan de desarrollo y crecimiento y cultura empresarial", según Albert Estrada, CEO & Fundador del grupo Open Cloud Factory.

Además, la colaboración entre ambas compañías da lugar a un plan robusto de acciones de marketing para sus clientes, comenzando en Bilbao con un lunch tecnológico, que se llevará a cabo en el hotel Barceló Nervión.

Para más información sobre Talio, se puede consultar el siguiente enlace:

http://www.talio.it/

Contacto de prensa:

Eva García

egarcia@talio.it

+34946519990

