En estos día me parece bueno comentar que el diálogo no es una cuestión de estrategia sino parte esencial de la misión de la Iglesia. Jesús no nos ha elegido y enviado para que seamos los más numerosos, como les dijo el propio Papa a los sacerdotes y religiosos marroquíes. Los cristianos somos, más bien, la levadura en medio de la masa y se nos ha de reconocer por la capacidad de generar y de suscitar transformación, estupor y compasión; por nuestra capacidad de compartir lo cotidiano, los sufrimientos y las esperanzas de la gente. Este es el retrato mismo de las Hijas de la Caridad que, en Temara (Marruecos), como ellas le han confiado al Papa, viven en las periferias de las periferias, tratando de ser luz que ilumina y sal con sabor de Evangelio para todos.