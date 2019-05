El cuidado de la “hermana Tierra” Jaume Catalán, Lleida Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de mayo de 2019, 17:14 h (CET) En un extenso informe divulgado el pasado mes de marzo, Naciones Unidas ha vuelto a urgir a frenar el grave deterioro del medio ambiente que amenaza la supervivencia del planeta. El llamamiento va acompañado de una contundente denuncia: que no se están cumpliendo las metas fijadas en los acuerdos internacionales sobre el clima, y que la contaminación prosigue su acción demoledora sobre la biodiversidad, el agua dulce, la atmósfera y los mares.



No parece que estos gritos de alarma, a los que el Papa Francisco dio gran profundidad y fuerza en su encíclica "Laudato Si", estén teniendo suficiente impacto en nuestras sociedades desarrolladas, aunque es cierto que algo se mueve.

