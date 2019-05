Destructoras de papel: no siempre las más caras son las mejores, según papeleria-tecnica.net Comunicae

martes, 7 de mayo de 2019, 15:25 h (CET) Las nuevas destructoras de papel con alimentador automático de hojas pueden suponer un importante ahorro de dinero para empresas y autónomos Con la llegada de las nuevas leyes sobre protección de datos de carácter personal, muchas oficinas se han visto obligadas a comprar destructoras de papel para poder cumplir con la legislación vigente. El desconocimiento general que existe sobre estas máquinas lleva, en algunas ocasiones, a que las empresas y autónomos escojan un modelo incorrecto. Para elegir correctamente la destructora de papel, resulta imprescindible realizar un pequeño estudio de las necesidades de cada usuario.

¿Cómo comprar la destructora de papel correcta?

Al igual que ocurre con el resto de máquinas de oficina, los fabricantes ofrecen una gran variedad de opciones en sus catálogos de destructoras de papel. Desde trituradoras de documentos muy baratas para uso personal —que cuestan menos de treinta euros— hasta máquinas profesionales que superan los seis mil euros. Sin embargo, el precio es un parámetro que resulta poco útil para comparar la calidad de estos productos. El motivo es que las características técnicas de cada trituradora de papel han sido diseñadas para adaptarse a un perfil de comprador concreto: las necesidades de un usuario y otro suelen ser muy diferentes.

Por ejemplo, uno de los factores a los que se le da poca importancia a la hora de comprar una destructora de papel es al nivel de ruido que esta emite. Las empresas y particulares comparan la ficha técnica de las destructoras prestando más atención a la potencia, a la velocidad de corte o a la capacidad de trituración. Sin embargo, si la máquina no se va a instalar en una sala propia sino que va estar junto a las mesas de trabajo, escoger un modelo silencioso es crucial para poder mantener conversaciones telefónicas y un entorno agradable en el trabajo. Otra causa que puede llevar a comprar una destructora de papel incorrecta es el desconocimiento del producto. Por ejemplo, la nueva generación de destructoras de papel con alimentador automático de hojas es relativamente reciente.

¿Para qué sirve el alimentador automático de documentos?

Hasta que no llegaron estos equipos, si el volumen de documentos a triturar era muy alto, la unica posibilidad que tenían las empresas era comprar una destructora de papel más potente. Evidentemente, si el equipo puede admitir más hojas simultáneamente (y además las destruye más rápido) no va a ser barato: la máquina ha de contar con un motor más potente y cuchillas más afiladas y robustas. Sin embargo, los diseñadores e ingenieros diseñaron una alternativa más económica: trituradoras con alimentador automático de hojas.

En las destructoras de documentos con alimentador automático, el usuario no tiene que estar introduciendo las hojas en pequeños lotes. Simplemente las deposita en una bandeja, cierra la tapa y deja que el alimentador haga llegar los folios al cabezal de corte. De esta forma, una pequeña trituradora de papel puede procesar un alto volumen de documentos de manera similar a las trituradoras profesionales de alta potencia. La conclusión es que, a veces, una máquina más barata puede servir para hacer el mismo trabajo que un equipo más potente pero por mucho menos: no siempre lo más caro es lo mejor

Los dos ejemplos anteriores sirven para ilustrar que para comprar la máquina correcta, hay que conocer, no solo las necesidades del usuario, sino la oferta de máquinas disponible. Cuanto mejor se conozcan los requisitos de la empresa y las características técnicas de cada modelo más sencillo resultará la elección de la trituradora.

Otros factores que influyen en el precio de las trituradoras de papel

El precio de estos equipos también está determinados por factores como:

El tamaño de la papelera de residuos

La posibilidad de que admitan grapas y clips

Que dispongan de ranura independiente para la destrucción de discos CD, DVD y tarjetas de crédito

El nivel de seguridad: determina el tamaño de la partícula. Documentos más confidenciales requieren un mayor nivel de seguridad

Capacidad de trituración: cuántos documentos admite en cada operación

Velocidad de la máquina: cuánto tarda en triturar cada lote de folios

Nivel de ruido: se expresa en decibelios (dB). Es vital para que poder mantener un entorno de trabajo agradable Estas cualidades deben analizarse minuciosamente para acertar con la compra del equipo. Desde papeleria-tecnica.net, una tienda online especializada en máquinas de oficina y materiales técnicos de papelería para ingeniería, arquitectura o la universidad, aconsejan informarse de manera adecuada antes de comprar una destructora. Son productos que suponen un importante desembolso de dinero y, además, tienen un gran impacto en la productividad de la oficina.

