El Valencia, a noventa minutos de la gloria

El Valencia Club de Fútbol es un equipo de extremos. El jueves pasado perdió de forma estrepitosa ante el Arsenal de Unai Emery en el Emirates Stadium y el domingo los jugadores salieron metidos en el partido desde el minuto uno y se logró una abultada goleada ante el Huesca (2-6). Se apreciaba claramente que la plantilla quería resarcirse del mal trago pasado en Londres y poner la primera piedra para la hipotética remontada en el encuentro del jueves a las 21:00 en el coliseo de Mestalla.



Si algo quedó claro tras el encuentro de la semana pasada es que el planteamiento del técnico valencianista debe ser radicalmente opuesto. Se cambió el esquema a un inédito 5-3-2 y los jugadores estaban completamente desubicados. La renta favorable a los "gunners" hace presagiar que los de Marcelino saldrán a por el partido desde el pitido inicial. Todo apunta a que se volverá al esquema clásico de 4-4-2, formación a la cual los jugadores del conjunto blanquinegro están completamente adaptados tras las dos temporadas con el entrenador asturiano, que a lo largo de su trayectoria en los banquillos siempre ha apostado por jugar de esta forma.



Las bajas sensibles del extremo ruso Cheryshev y el centrocampista de origen africano Kondogbia no pueden servir como excusa para lograr la gesta y batir al Arsenal para alcanzar la ansiada final de Bakú. Mestalla colgará el cartel de "no hay entradas" en una cita que puede ser histórica para los valencianistas. Tanto la plantilla como la afición confían en poder superar a los ingleses en una eliminatoria que se presenta complicada pero no imposible.



Por su parte, el conjunto londinense dirigido por el exentrenador valencianista Unai Emery empató en su último enfrentamiento contra el Brighton y no podrá contar con Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Denis Suárez. Héctor Bellerín y Rob Holding.