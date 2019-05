Decálogo para tener éxito en un grupo de Whastapp de padres y madres del colegio Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 18:13 h (CET) Los grupos de Whatsapp se han convertido en la herramienta de comunicación principal para que los padres y madres de los alumnos de los colegios hagan seguimiento continuo de lo que acontece cada día y, en los que pocas veces, hay una postura común entre todos. Según Regalacuento.com, cuyo producto alcanza el éxito gracias a estos chats, la clave es conocer y empatizar con todos los perfiles del grupo Los grupos de Whatsapp de padres y madres del colegio se han convertido en el foro principal para hacer seguimiento diario del acontecer en las aulas, aunque solo en escasas ocasiones se logra el consenso entre los más de 20 padres y madres que de media configuran cada uno de estos foros.

Regalacuento, la plataforma que crea cuentos personalizados para regalar a los profesores a final de curso y cuyo éxito nace de estos grupos de Whatsapp, ha creado un decálogo con las claves para lograr la conformidad de todos los miembros del grupo según los perfiles que se encuentran en ellos.

"Aplaudirás al descubridor": Es el padre o madre que descubre la idea en Internet y que la propone al grupo. La misión es conseguir que este padre o madre no se arrepienta de su propuesta y que esté orgulloso de ella. "Mimarás al enlace": Es quien ha aceptado encargarse del pedido y llevar la comunicación. “Es la mejor madre o padre, nuestra colaboradora infiltrada. Gracias a ella nos escuchan, por lo que hay que ayudarle en lo que necesite, hacerla sentir cómoda, ayudada y querida” afirma Ignacio Rivas, fundador de Regalacuento y experto en comunicación en grupos de Whatsapp". "Motivarás al Geek": En todos los grupos hay un apasionado de la tecnología. Para este perfil, Regalacuento, recomienda dejar guiños en la web con los que se sienta identificado y animarle a preparar unas buenas fotografías para el cuento. Puede ser un gran aliado. "Cuidarás al Dummy": Muy habitual que en cada grupo haya alguno. Es la madre o padre, que se te presenta diciendo que es muy torpe. “Algunos no saben qué es el wifi, o el formato de la foto, o un formulario. A pesar de no entender se meten a hacer el pedido, con la mejor voluntad del mundo. Les ayudamos hasta el final. Incluso les explicamos qué es un mail o cómo se enciende el ordenador”, explica Ignacio. "Activarás al comercial": Es el padre o madre que si tratamos fenomenal recomendará el producto en todos sus grupos de WhatsApp durante mucho tiempo. Es importante escuchar sus propuestas y sus consejos. "Darás confianza al preocupado": “Siempre hay algún padre o madre preocupados por todo: el uso que daremos a las fotos, el cumplimiento de plazos, el resultado final.Tomemos en serio sus preocupaciones, anticipémonos Relajar al padre preocupado es nuestro reto y es ahorro de miedos en el resto del grupo” ,aclara el fundador de Regalacuento. "Facilitarás la vida al empanado": En todos los grupos hay algún miembro que nunca lee los mensajes o que no responden. Regalacuento aconseja tener en cuenta que siempre hay miembros así, lo mejor es preparar mensajes claros que el enlace pueda compartir, anticiparse a este problema, y ayudar a los padres que no suelen enterarse de nada en el grupo. "Descargarás al ocupado”: Siempre hay padres y madres a los que no les da la vida, ni para enviar a la foto. Aceptar cualquier formato, automatizar lo más posible el proceso de pedido y facilitar las cosas, será clave para estos padres. "Tranquilizarás al desconfiado": “Siempre hay algún padre o madre que cree que le vamos a engañar, que Internet está lleno de estafas, que por qué ha de fiarse, etc. ¡Cuidado, puede convencer al grupo! Intentaremos por todos los medios que descubra que somos gente de fiar” ,afirma Rivas. "Sonreirás al borde": En estos chats también se puede dar con un padre o madre enfadado. Para ellos, Regalacuento recomienda disculparse y solucionar los problemas que puedan tener. Acerca de Regalacuento

Regalacuento.com es un ecommerce español especializado en cuentos personalizados para regalar a profes. Creado en 2013, hoy en día es líder en el sector de cuentos personalizados para regalar a profesores. Además, visto el crecimiento y la demanda de este tipo productos, están ampliando su catálogo, la primera ampliación ha sido con ‘Cuentos personalizados para enamorados’.

En su página web permite elegir el tamaño, el número de páginas, el número de fotografías del cuento y ofrecen diferentes historias para personalizar.

