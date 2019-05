La Compañía Petrolera Estatal de Sudáfrica firma un acuerdo para explorar el Bloque Petrolero B2 Altamente Prospectivo en Sudán del Sur Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 17:04 h (CET) La compañía petrolera estatal de Sudáfrica, Strategic Fuel Fund (SFF), será propietaria y operará del Bloque B2. En 2018, Sudáfrica acordó invertir $ 1 billón en la infraestructura energética de Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene las terceras reservas de petróleo más grande del África subsahariana, que se estima en 3.5 mil millones de barriles, con solo el 30 por ciento del país explorado La Compañía Petrolera Estatal de Sudáfrica Firma un Acuerdo para Explorar el Bloque Petrolero B2 Altamente Prospectivo en Sudán del Sur

Sudáfrica firmó hoy un acuerdo de exploración y producción compartida (EPSA – Exploration and Production Sharing Agreement) con Sudán del Sur para el Bloque B2.

El acuerdo, que es estratégico para Sudáfrica como consumidor de energía, incluirá al Bloque B2 operado por el Fondo Estatal de Combustible Estratégico (SFF), el Ministerio de Petróleo y Nilepet, la compañía petrolera nacional de la República de Sudán del Sur. Esta es la segunda EPSA firmada desde que Sudán del Sur obtuvo su independencia en 2012 y muestra un progreso para la industria petrolera del país a medida que se reanuda la producción en los campos petroleros existentes y comienza una nueva exploración.

Sudán del Sur es una región productora de petróleo establecida y de clase mundial, cuyo territorio incluye una gran parte del sistema de cuencas del Rift Cretácico que ha demostrado ser petrolífera en Chad y Níger, así como en Sudán. Actualmente produce 160,000 bopd y apunta a aumentar la capacidad de producción a 270,000 bopd para fin de año. El país tiene las terceras reservas de petróleo más grandes en África subsahariana, estimada en 3.5 mil millones de barriles, con solo el 30 por ciento del país explorado hasta la fecha.

Bajo esta nueva EPSA que incluye un período de exploración de seis años, la SFF junto con Nilepet, lanzará una campaña de exploración aerodinámica integral, adquisición sísmica y pozos de perforación con gran prospectividad. La SFF también invertirá en iniciativas de desarrollo de capacidades, capacitación de ciudadanos de Sudán del Sur, inversiones en proyectos de desarrollo social y comunitario y asegurará el contenido local y el empoderamiento de las mujeres como parte de este impulso de inversión.

“Los recursos petroleros del Bloque B2 son vastos. "Para que Sudán del Sur alcance su objetivo de recuperar los niveles de producción de alrededor de 350,000 barriles de petróleo por día (bopd) y más, necesitamos nuevos participantes comprometidos como el SFF", dijo el Ministro de Petróleo, Excmo. Emb. Ezequiel Lol Gatkuoth. “Sudán del Sur tiene un gran potencial, sin embargo, nuestro país sigue siendo muy poco explorado, y creemos que la entrada de nuevos jugadores como la SFF llevará a nuevos descubrimientos de clase mundial muy pronto, dado el agresivo programa de exploración y la gran viabilidad petrolera del Bloque B3. Esto apoyará la recuperación económica de Sudán del Sur y mejorará el comercio con otros países africanos ".

“Somos optimistas sobre esta oportunidad estratégica y única en el Bloque B2 con un gran potencial petrolero". Le brinda a Sudáfrica la oportunidad de fortalecer aún más su seguridad energética al ingresar a uno de los tres principales mercados de petróleo y gas en tierra más lucrativos de África", dijo el Excmo. Jeff Radebe, Ministro de Energía de Sudáfrica. “Sudáfrica ha apoyado la paz y el desarrollo económico en Sudán del Sur desde la independencia del país y esta es la continuación de la cooperación a largo plazo entre nuestros países y nuestro pueblo. La inversión es clave para garantizar el progreso económico de Sudán del Sur”.

El año pasado, el Departamento de Energía de Sudáfrica se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares en la industria petrolera de Sudán del Sur, con el objetivo de asegurar suministros de energía asequibles para Sudáfrica. Los países están ahora en conversaciones para establecer una refinería de 60.000 barriles por día para suministrar productos petroleros al mercado local en Sudán del Sur, así como para asegurar las exportaciones a Etiopía y otros países vecinos.

El área B2 incluye partes productivas de la cuenca Muglad y es parte del Bloque B de 120,000 km2 que se dividió en tres en 2012. Desde el ingreso de Oranto Petroleum al Bloque B3 en 2017, ha habido mucho interés en las áreas del Bloque B de Sudán del Sur. Gran parte de los bloques de petróleo y gas de Sudán del Sur aún no se han explorado completamente y se han evaluado los recursos.

“SFF está deseando trabajar con nuestros socios en Sudán del Sur para hacer descubrimientos en este bloque. Creemos que hay cantidades altamente significativas de petróleo en el Bloque B2. Nuestro programa de trabajo y la adquisición de nuevos sísmicos revelarán una mejor información sobre varias estructuras. Esperamos con interés algunos gatos monteses y pozos de evaluación en un futuro próximo. Estamos agradecidos con el Gobierno de Sudán del Sur por esta oportunidad ", declaró Godfrey Moagi, CEO interino de SFF.

El grupo CEF es responsable de descubrir soluciones que satisfagan las necesidades energéticas de Sudáfrica. A través de sus subsidiarias, Petroleum Oil and Gas Corporation de Sudáfrica (PetroSA), Petroleum Agency South Africa (PASA), Strategic Fuel Fund (SFF), African Exploration Mining and Finance Corporation (AEMFC) e iGas, el grupo también administra las operaciones y desarrollo de los activos de petróleo y gas del país.

