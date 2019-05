Oftalmología de Vanguardia de la mano del Dr. López Guajardo en Clínica Santa Elena Comunicae

Clínica Santa Elena ha hecho una apuesta decidida por ofrecer a sus pacientes tratamientos especializados de Oftalmología. Así, la consulta que dirige el prestigioso doctor Lorenzo López Guajardo, cubre las distintas subespecialidades de la Oftalmología, tanto en su vertiente médica como quirúrgica: Retina, Cataratas, Glaucoma, Neuroftalmología y Oculoplastia.

La Clínica Oftalmológica López Guajardo, con sede en la Clínica Santa Elena de Madrid, está formada por distintos especialistas con gran experiencia profesional en el tratamiento de las distintas subespecialidades tanto en el ámbito de la medicina pública como privada.

Por lo que respecta a las principales patologías y dolencias que tratan, destacan las de retina médica y quirúrgica, polo anterior, superficie ocular, glaucoma, oculoplástica y vías lagrimales, neuroftalmología, oftalmología general, oftalmología pediátrica, inflamación ocular, o traumatología ocular entre otras.

De entre todas las técnicas que se aplican en Clínica Santa Elena, las más frecuentes son:

- Tratamiento intravítreo con antiangiogénicos o corticoides de patología macular:

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)

Edema Macular diabético

Trombosis retinianas, miopía, etc - Tratamiento de la patología quirúrgica de la retina: vitrectomías

- Cirugía de la catarata con lentes intraoculares (LIO) monofocal, tórica, bifocal y trifocal

Esta especialidad dispone de medios muy avanzados para ofrecer las máximas garantías a los pacientes. Pueden así disponer de:

- Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) de dominio espectral- Cirrus

- Biometría con sistema de no contacto -IOLMaster- y por ultrasonidos

- Campimetría Computerizada -Humphrey

- Ecografía ocular

- Laser YAG- Zeiss

- Laser retina- Alcon

En Clínica Santa Elena, proporcionan un servicio oftalmológico de la máxima calidad y una atención integral a los pacientes, en un ambiente de honestidad. entendimiento y proximidad. Para más información o citas, están a su disposición los teléfonos 918311793 y 627043436 y también en la web de Clinica Santa Elena

