Un innovador tratamiento permite regenerar tejidos orales como huesos o encías El tratamiento L-RPF consiste en la extracción de plasma rico en factores de crecimiento de la propia sangre del paciente para poder regenerar tejidos dañados

lunes, 6 de mayo de 2019, 16:56 h (CET) Este innovador proceso permite regenerar tejido de forma más rápida reduciendo las posibilidades de efectos secundarios. De esta forma, se extrae el plasma de la sangre para, tras un exhaustivo procedimiento, generar membranas de tejido que ayudarán a que la creación de hueso y encía se acelere exponencialmente.

En la Clínica Curull utilizan este tratamiento para dar solución a aquellas personas que tienen el hueso deteriorado o hueso insuficiente y quieren colocarse implantes. Según la Doctora Conchita Curull, “la regeneración con plasma rico en factores de crecimiento nos permite obtener unos magníficos resultados en la cicatrización en calidad y cantidad de tejidos orales. Esta técnica la utilizamos habitualmente en la clínica cuando tenemos que colocar implantes y necesitamos regenerar hueso y encía”.



Cabe destacar que la membrana finalmente obtenida es autóloga, lo que elimina cualquier posibilidad de transmisión de enfermedades. Su consistencia gelatinosa favorece la estabilidad del coágulo y el material de injerto, acelerando así la formación de tejido óseo.



Además, el L-RPF es utilizado para combatir numerosos problemas y enfermedades dentales de manera más rápida y eficaz. Se utiliza en los injertos post-extracción, en la regeneración ósea, en el tratamiento de defectos periodontales y de furca y en procedimientos endodónticos, entre otros tratamientos.



Ventajas del tratamiento L-RPF

Su cada vez más extendido uso viene determinado por la gran cantidad de ventajas que supone para el paciente y para el especialista:



Es un protocolo simple y económico. Es rápido, ya que las membranas se preparan en 20 minutos y se mantienen a temperatura ambiente durante aproximadamente tres horas. Está libre de productos químicos añadidos y es 100% autólogo para así evitar la transmisión de enfermedades. No hay necesidad de horno ni calentamiento de los preparados. No existe la posibilidad de contaminación cruzada y tampoco tiene efectos secundarios. Contiene gran cantidad de fibrina, plaquetas y leucocitos. Incorpora un 97% de las plaquetas y más de un 50% de los leucocitos extraídos del coágulo de plasma inicial. Protege la herida. Facilita la migración y proliferación celular. Mejora la cicatrización y la acelera. Proporciona a la herida células pluripotenciales sanas. Reduce el sangrado en las heridas, muy importante en pacientes con problemas de anticoagulación. Mejora el proceso posoperatorio, ya que mitiga el dolor y la inflamación. Disminuye y, en algunos casos, elimina el uso de biomateriales. Posee propiedades antibacterianas que evitarán posibles infecciones.



La Clínica Curull está a la vanguardia en tratamientos y técnicas bucodentales para mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes. La implantación de este tipo de tratamiento hace posible que personas con problemas en los tejidos encuentren una solución. Así, podrán mejorar su salud bucodental con mayores garantías de éxito.

