Alta cocina italiana: Piu di Prima Nueva apertura en Madrid Ana Ruiz de Infante

lunes, 6 de mayo de 2019, 16:09 h (CET) Si hay un referente en la alta cocina italiana, ese es el restaurante Piú di Prima. Durante más de una década fue uno de los restaurantes de moda de la capital, ahora reaparece sorprendiéndonos con su nueva apertura en el barrio de Argüelles, en el Paseo Pintor Rosales.

Con una espectacular Sofia Loren recibiéndonos en el hall de entrada este restaurante promete ser otro rincón al que no faltar para disfrutar de la auténtica cocina italiana.

Al frente de sus fogones se encuentra Stefano Franzin, chef veneciano que nos traslada a todos los rincones de Italia: Piamonte, Véneto, Abruzo, Toscana, sin olvidar las influencias de su nonna napolitana.

Se nota la pasión con la que trabaja, su mimo y la dedicación que pone en cada uno de sus platos, elaboraciones cuidadas y exquisitas al más puro estilo italiano. La pasta se prepara de manera totalmente artesanal y en el mismo momento de servirla. Además de su tradicional carta, siempre nos sorprenden con sugerencias del días en función de la estación.



Disfrutamos de una fabulosa cena, con productos de temporada, todo marinado con bebidas especialmente diseñadas para cada plato en cuestión:



Salteado de alcachofas con huevo poché y salami de la Toscana, acompañado de cerveza Mahou de barrica de roble



Ravioli de brandada de bacalao con crema de pimientos del piquillo, marinado con vino blanco seco Made in Italy



Risotto de espárragos verdes y mantecada de burrata y langostinos fritos, aderezado con vino blanco seco italiano Greco di Tufo

Y de postre, un crujiente de chocolate con almendras y semifrío de menta, el clásico tiramisú (con yemas de huevo de corral, lo que quizás le daba un toque más amarillo de lo que estamos acostumbrados), y coulant de chocolate.

Para esta ocasión nos ofrecieron un vino dulce moscatel



Restaurante Piu di Prima Paseo Pintor Rosales, 30 Madrid



