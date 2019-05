“Zapata cabalga en mis letras”, loable suceso literario “Zapata es héroe nacional encarnado en lodo y hambre que hoy sigue vigente” Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 6 de mayo de 2019, 15:57 h (CET) Zapata cabalga en mis letras es una antología conmemorativa al primer centenario del cruel asesinato del ilustre general Emiliano Zapata Salazar, esfuerzo que culminó convirtiéndose en un trabajo de corte internacional y en un célebre suceso literario.



El esfuerzo fue emprendido por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (fundada en 1833), la Academia Nacional de Literatura, la Academia de Letras Juan Rueda Ortíz y la Fundación Zapata, todo esto con el invaluable apoyo del Gobierno del Estado de Morelos.



En enero pasado los organizadores publicaron la convocatoria para la conformación de la antología Zapata cabalga en mis letras, una invitación para que los amantes de la literatura reflexionáramos en torno a la vida, obra e influencia del Caudillo del Sur, desde el atril de la poesía, la crónica, el cuento y el ensayo.



La participación fue tan vasta que los convocantes se vieron desbordados por la gran cantidad de trabajos que llegaron desde todas las latitudes de nuestro país y desde otras naciones, principalmente: España, Argentina y Estados Unidos. Cuatro meses después de arduo trabajo creativo la antología por fin vio la luz trayendo cincuenta y cuatro textos dignos de ser analizados con detenimiento.



Las páginas del libro encierran el último aporte literario del ilustre abogado, político, servidor público, académico, escritor y humanista, Don Luis Maldonado Venegas, quien al momento de fallecer fungía como Presidente de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Historia y Geografía.



Por cierto, con esa lucidez que tanto se le admiraba a Don Luis, externó en el prólogo: “Para el poeta valenciano Jaime Siles, las antologías son acontecimientos literarios. Lo son, en el sentido de que apuestan a recoger las piezas dispersas de un rompecabezas para crear una imagen, un cuadro, una obra única. Zapata cabalga en mis letras parte de esta labor ingeniosa de acomodar, uno a uno, fragmentos literarios de una vida singular, heroica y, sin duda, trascendental para la historia de México”.



Y remató así refiriéndose a la labor de los escritores participantes: “Como académicos, nuestra responsabilidad radica en continuar dándoles voz al Caudillo del Sur, tal como lo hacen los autores de Zapata cabalga en mis letras, quienes se reúnen, en las páginas de esta antología para dar vida a un nuevo y gran acontecimiento literario”.



Para mí es un gran honor haber sido incluido en esta histórica antología con mi poema: Hermano Emiliano, tata Zapata. Con autorización del comité organizador te comparto mi poema Emiliano, tata Zapata:



Entre hambre y lodo encarnó este héroe, Anenecuilco lo guareció, con corazón vasto e inteligencia suprema, todo Morelos lo encumbró. Emiliano el niño, el explotado, el iletrado, el sabio, el que exprimió su miedo para que naciera la rebelión. Como águila asiste la gris realidad, en síntesis exacta diagnosticaste y trazaste la ruta a seguir: restitución de lo nuestro, ¡tierra y libertad! Abriste vereda, luchaste, te secundaron, te amaron, cumpliste tu palabra; no traicionaste, por eso la tiranía te temió. Inoculaste dignidad, repartiste tierras, aplicaste justicia, ¡frenaste el rezago cruel! Cual titán imbatible de frente la traición se ejerció contra ti y en Chinameca caíste acribillado. Extinguieron la carne, mataron al valiente, a cambio nació el prócer, el ideal con nombre, la utopía vigente del siglo XXI. Hoy estás aquí: ¡aquí donde los ancianos juran verte pasar!, ¡aquí donde los niños declaman tus proezas!, ¡aquí donde los descalzos resisten!, ¡aquí!, ¡aquí!, ¡aquí donde brota el agua y germina lo mejor de esta bendita tierra! ¡Aquí estás hermano Emiliano! ¡Aquí estás Tata Zapata! ¡Zapata vive, seguro que sí!



Quiero felicitar y agradecer muy especialmente a Roxana Zubieta Ramos, presidenta de la Academia Nacional de Literatura y a la escritora Edith Barrios Rodríguez, por su labor dentro del comité organizador, también a María del Socorro Cortés Mayorga y Rodolfo Appleton por su trabajo de compilación y formación, así como a José Roque Quintero por su desempeño como coordinador general.

Bien por quienes desinteresadamente hacen posible que sucesos históricos como el centésimo aniversario luctuoso del prócer Emiliano Zapata no pasen desapercibidos.



Enhorabuena. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mentiras piadosas Un microcuento de Esther Videgain Giorgio Bassani. Detrás de la puerta. La novela de Ferrara. Libro cuarto. Acantilado Esta sutil historia biográfica se envuelve de nostalgia y cuenta la existencia durante los años veinte y treinta del pasado siglo Celia Jiménez es una extraordinaria cantautora “El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo”. Albert Einstein Manifiesto sobre la nueva paz "​Solo sirviendo a un general, a un canto: libertad" Entrevista a la empresaria y escritora Jazmín Chi "Los jóvenes deben creer en sí mismos y soñar"