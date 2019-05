El "suizidio" sabel Bonig, la líder del PP en la Comunitat Valenciana, tras las elecciones autonómicas de 2015, ofreció al PSPV-PSOE un pacto de estabilidad para que no le fueran necesarios otros partidos para gobernar ZEN

lunes, 6 de mayo de 2019, 15:47 h (CET) Hermanos: Como dice Marcos Mundstock de les Luthiers, hay que aclarar que si bien un “homicida” es quien mata a un hombre y un “regicida” el que mata a un rey, la palabra “suicida” no es, como muchos creen, el que mata a un suizo. Un suicida es aquel que se quita la vida a “sui” mismo.



No es que el Partido popular le haya dado por “pepeicidarse”, pero lo parece.



Esta semana pasada de resaca electoral y preelectoral ha sido para el Partido Popular una autentica Semana Negra. Y dependiendo del color de las próximas elecciones municipales y europeas este color puede pasar a gris marengo o quedarse en el negro zaino.



Isabel Bonig, la líder del PP en la Comunitat Valenciana, tras las elecciones autonómicas de 2015, ofreció al PSPV-PSOE un pacto de estabilidad para que no le fueran necesarios otros partidos para gobernar. Algo así como la Grosse Koalition alemana pero sin uno de los partidos. Y dando al partido beneficiado una estabilidad asegurada para gobernar.



Está claro que el PP nunca hará esto y dudo mucho que el PSOE lo aceptara. Pero eso sí que sería un verdadero viaje al centro que, por lo visto es donde está la virtud.



Puede que no se entendiera por parte de los afiliados y votantes. Incluso puede que ya no se pueda impedir el suicidio. Pero desde el punto de vista patriótico que nos han contado a lo largo de la campaña electoral, tal vez fuera lo más conveniente para sus intereses: apartaría al PSOE de los extremos y de los “indepes” y el PP se apartaría de los extremos y dejaría a C’s en una posición realmente incomoda. Un golpe de efecto digno de la Historia con mayúsculas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué le pasa a Bergoglio con España? ¿Le falta información? Que el Papa no es de derechas es evidente, pero ¿cómo entiende Francisco el problema separatista en Cataluña? Esto son higos de otro costal El amor que desborda mamá es ilimitado El amor que desborda mamá es ilimitado, mujeres que dignamente las admiro son aquellas que diariamente se esfuerzan con noble honestidad ¿Qué es el Fascismo en el contexto de hoy? “Para concluir una frase de Umberto Eco: “Nazismo hubo uno solo, pero fascismo se puede jugar de muchas formas” Hacer memoria “Se requiere como jamás una reducción inmediata de las hostilidades" No pasa nada Parecía que después de las elecciones se iba a unir el cielo con la tierra