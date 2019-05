Bilbao acoge esta semana el 4º Congreso de las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 12:29 h (CET) Bajo el lema "Anticipándose al futuro".La cita tendrá lugar mañana y el miércoles, días 7 y 8 de mayo, en el Palacio Euskalduna y en ella se analizarán algunas de las claves del futuro de la educación y tendencias en innovación educativa Desde ERKIDE-Irakaskuntza esperan que este Congreso sirva para visibilizar los valores diferenciales del modelo de enseñanza cooperativo y analizar la realidad cambiante a la que se enfrentan educadores y sociedad, con unos valores que están evolucionando, y una nueva forma de trabajar fruto del veloz desarrollo tecnológico que plantea que los actuales alumnos tendrán que trabajar en tareas que están por inventarse.

El número de cooperativas de enseñanza vascas federadas ha venido creciendo en los últimos años hasta alcanzar en la actualidad el número de 86 cooperativas, lo que supone el 35% de la red de enseñanza concertada en la Comunidad Autónoma Vasca. Según los últimos datos de 2018, integran a 75.820 alumnas y alumnos y 6.688 personas trabajadoras, de las cuales 5.386 son personal docente y 1.302 pertenecen al colectivo de personal no docente. En las cooperativas de ERKIDE-Irakaskuntza hay 57.278 personas socias. De ellas, 54.757 padres y madres y las 2.521 restantes socias trabajadoras.

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá desde mañana, días 7 y 8 de mayo, el 4º Congreso de las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi, bajo el lema: “Anticipándose al futuro”.

Desde ERKIDE-Irakaskuntza, entidad organizadora, esperan que este congreso, al que está previsto acudan 160 personas, constituya una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la educación, así como la importancia de resaltar los valores diferenciales del modelo de enseñanza cooperativo que es lo que en su opinión les diferencia del resto de centros educativos.

Desde la organización afirman que “la participación de importantes expertos en diferentes áreas permitirá reflexionar sobre cómo está cambiando la sociedad hacia una sociedad más interconectada, en la que vamos a vivir cambios tecnológicos inimaginables que van a afectar a la educación y al modelo de enseñanza, con unos valores que están evolucionando, donde también las familias están cambiando, así como la forma de trabajar. Y no sólo está cambiando el mundo del trabajo hasta el punto de que nuestros actuales alumnos tendrán que trabajar en trabajos y tareas que están por inventarse, sino que también está cambiando la forma de entender la competencia y nos preguntamos qué se entenderá dentro de diez años por tener talento”.

Cuestiones como la evolución del talento, la aportación de la neurociencia en la transformación del proceso de aprendizaje, el rol de los docentes en el siglo XXI y el impacto de la inteligencia artificial en la educación, son algunos de los temas que se abordarán en este Congreso (*Se adjunta programa).

Programa 4º Congreso

7 de Mayo

09:30 Introducción al 4. Congreso.

09:45 Ponencia de Imanol Esnaola, Coordinador de Gaindegia

“Demografía de una sociedad cambiante en la escena de la educación vasca”

10:30 Ponencia de Ivan Jimenez, Director Gerente de Bizkaia Talent

“Las competencias y el desarrollo del talento: el cambio de paradigma en un mundo globalizado”

11:15 Descanso y café.

11:45 Ponencia de José Ramón Gamo, experto en neurociencia.

“Lo que nos aportan las neurociencias en la transformación del proceso de aprendizaje”

12:45 Ponencia de Igor Ortega, profesor de LANKI.

“El sentido y el valor del cooperativismo en el contexto del cambio de era”

13:30 Comida

15:15 Ponencia de Aitor Bengoetxea, Director de Gezki.

“Cooperativas de enseñanza: el pulso de la comunidad, más allá de lo público y lo privado”

16:00 Ponencia de Javier Martínez, Socio Gestión del Conocimiento en Knowledge Works y Director de Knoco.

“El rol del aprendizaje y los docentes en el SXXI”

8 de Mayo

09:15 Ponencia de Ángel Fidalgo, Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

“Tendencias en innovación educativa”

10:15 Ponencia de Alex Rayón, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto.

“Digitalización de la educación: retos y oportunidades”

11:00 Descanso y café.

11:30 Ponencia de Nuria Oliver, Directora de Investigación en Ciencias de Datos de Vodafone.

“El impacto de la inteligencia artificial en la educación”

12:30 Mesa de Debate sobre “Los aprendizajes y los retos de los centros innovadores” en el que participarán Jordi Musons (Escola Sadako), Mariano Sanz (Colegio Ramón y Cajal) y Teresa Puchades (Directora de las Escuelas Trilema).

14:00 Clausura del Congreso.

