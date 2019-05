Sigüenza busca cartel para las fiestas de San Roque

El plazo de presentación estará comprendido entre los días 15 de marzo al 6 de junio de 2019, ambos inclusive, y el premio para el ganador es de 400 euros El Ayuntamiento de Sigüenza lanza el concurso de carteles para las fiestas de San Roque. Podrán concurrir, con obras originales e inéditas, y nunca antes presentadas en ningún concurso, cualquier persona residente en el territorio nacional.



Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 trabajos, siendo el tamaño de los mismos de 44 cm. de ancho por 64 cm. de alto, debiendo entregarse sobre bastidor o soporte rígido y copia en soporte informático, para su correcta reproducción. Los carteles serán por libre procedimiento, siempre que no exista dificultad para su reproducción. Los trabajos no irán firmados.



Los trabajos serán presentados en el Centro Sociocultural El Torreón sito en C/ Valencia 9, 1ª planta 19250 - Sigüenza (Guadalajara) acompañados de una plica en la que constará: nombre y apellidos del autor, dirección del mismo, código postal, teléfono y D.N.I. en un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título del trabajo, en horario de 10:00 a 13:30h, pudiendo entregarse personalmente o bien por correo certificado que haya sido matasellado dentro del plazo indicado en la base quinta, debiendo acompañarse un sobre por cartel presentado.



La rotulación del cartel será la siguiente:

FIESTAS DE SAN ROQUE 2019

Sigüenza 14 al 18 de Agosto



El plazo de presentación estará comprendido entre los días 15 de marzo al 6 de junio de 2019, ambos inclusive. El jurado calificador estará compuesto por el concejal de fiestas como presidente. Serán vocales dos artistas, y habrá igualmente representación de peñas en la comisión de fiestas. El concurso contempla un único premio, en metálico, dotado con 400 euros. Excepcionalmente, el jurado podrá conceder una mención especial con diploma sin dotación económica. La obra ganadora del concurso será reproducida como cartel anunciador de las Fiestas De San Roque 2019.



Más información:

Ayuntamiento de Sigüenza. Prensa. 949 390 850

Gabinete de Prensa. Javier Bravo. 606 411 053