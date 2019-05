Susana Martínez Montiel nombrada Directora de área de United Way para Cataluña Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 11:20 h (CET) Susana Martínez Montiel ha sido nombrada Directora en Cataluña de la Fundación americana United Way. La primera fundación del mundo, creada hace 130 años, presente en más de 40 países, con más de 3 millones de voluntarios y que gestiona 5.000 millones de dólares anuales United Way España trabaja en tres áreas: la inserción laboral, la educación y la salud de los más vulnerables, mediante programas dirigidos a impactar localmente de una manera más eficaz y colaborativa. Movilizando el poder solidario de empresas, instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, voluntarios corporativos y no corporativos. Entre sus socios en España están empresas como Lilly, John Deere, Lenovo, etc.

Susana Martínez es Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Gales y también diplomada en Comercio y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing, comunicación y medios.

Ha sido directora de investigación en Nielsen y posteriormente en Media Planning España hasta el 2000. Del 2000 al 2010 fue Directora de servicios estratégicos en Havas Media siendo responsable de las estrategias de comunicación y medios en diversos sectores y clientes: Nike, Danone, Grupo Agrolimen o Grupo Seat-VW.

Del 2010 al 2014 fue Directora de Meaningful Brands en Havas Media España realizando el diagnóstico de la relevancia y reputación de marca y diseñando estrategias de marca más relevantes para las personas para clientes como Gas Natural, CaixaBank, IKEA, Repsol, CEPSA o Danone.

Tiene un claro convencimiento de la transformación que está experimentando la relación entre las marcas y las personas y en la capacidad solidaria de las empresas para crear relaciones relevantes y creibles con sus consumidores y la sociedad en general.

