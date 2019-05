Hemisferios, la empresa que está atrapando la atención de los medios de comunicación Comunicae

lunes, 6 de mayo de 2019, 11:04 h (CET) HEMISFERIOS Consolida su prestigio en casos de Bulling, Ciberbulling, abuso sexual, mobbing y acoso sexual en la empresa HEMISFERIOS http://hemisferios.eu pretende erradicar la violencia en todas sus formas. Es una herramienta de transformación y un centro de referencia para las personas que sufren o hayan sufrido cualquier tipo de violencia, para las familias de las víctimas, para las instituciones educativas, para las empresas, para la administración pública y para el conjunto global de la sociedad

HEMISFERIOS Consolida su prestigio en casos de Bulling, Ciberbulling, abuso sexual, mobbing y acoso sexual en la empresa

HEMISFERIOS es un centro que ha nacido para asesorar y acompañar desde un punto de vista psic-jurídico a todo tipo de víctimas de violencia.

HEMISFERIOS cuenta con un equipo multidisciplinar (abogados, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, etc) para abordar las necesidades de los usuarios de forma transversal.

Los departamentos que engloban el centro se dividen en: infancia y adolescencia, adultos, centros educativos y empresas. Se trabaja de forma personalizada y sus profesionales son capaces de abordar diferentes problemáticas mediante intervenciones conjuntas para optimizar resultados.

HEMISFERIOS actúa en tres áreas de forma prioritaria: violencia contra menores (bullying, ciberbullying y abusos) violencia de género y violencia en el trabajo (mobbing, acoso sexual en la empresa, etc).

HEMISFERIOS ofrece también a empresas e instituciones protocolos de actuación y su implementación para prevenir y abordar el acoso laboral o el acoso sexual en el trabajo. Ofrece también asesoramiento psíco-jurídico ante situaciones de este tipo que ya se estén produciendo en la empresa.

Su éxito y profesionalidad es un fenómeno viral debido a la implementación de servicios eficaces y modernos. Con un notable éxito en este campo, tal y como refleja que sus últimos logros aparecieran en medios de comunicación como Levántate y Cárdenas, dónde Andrés Marín y Raúl Mena han conseguido acercar a los oyentes su misión de erradicar la violencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.